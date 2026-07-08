«Мы ровесницы»: Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ней в день её 52-летия

08 июля 2026, 13:58

Наталья Фриске опубликовала архивные фото с Жанной в день её рождения

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Блогер Наталья Фриске опубликовала в личном блоге архивные фотографии и видеозаписи с сестрой Жанной в день её рождения.





8 июля певице исполнилось бы 52 года. Наталья выбрала для публикации редкие кадры, где они вместе запечатлены в разные годы.

«Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40... В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — написала она под фото.