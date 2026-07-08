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«Мы ровесницы»: Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ней в день её 52-летия

Наталья Фриске опубликовала архивные фото с Жанной в день её рождения
Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Блогер Наталья Фриске опубликовала в личном блоге архивные фотографии и видеозаписи с сестрой Жанной в день её рождения.



8 июля певице исполнилось бы 52 года. Наталья выбрала для публикации редкие кадры, где они вместе запечатлены в разные годы.

«Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40... В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — написала она под фото.
Наталья и Жанна Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)
Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Несмотря на лечение, болезнь оказалась сильнее. В материале «Радио 1» рассказываем, как сложилась судьба певицы.

Накануне отец артистки Владимир заявил, что Дмитрий Шепелев не появляется на могиле Жанны. Причиной он назвал страх телеведущего.

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