«Мы ровесницы»: Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ней в день её 52-летия
Наталья Фриске опубликовала архивные фото с Жанной в день её рождения
Блогер Наталья Фриске опубликовала в личном блоге архивные фотографии и видеозаписи с сестрой Жанной в день её рождения.
8 июля певице исполнилось бы 52 года. Наталья выбрала для публикации редкие кадры, где они вместе запечатлены в разные годы.
«Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40... В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — написала она под фото.Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Несмотря на лечение, болезнь оказалась сильнее. В материале «Радио 1» рассказываем, как сложилась судьба певицы.
Накануне отец артистки Владимир заявил, что Дмитрий Шепелев не появляется на могиле Жанны. Причиной он назвал страх телеведущего.