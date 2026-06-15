Ольга Бузова рассказала, почему врачи отказались её выписывать
Ольгу Бузову оставили в больнице после операции из-за тяжёлой травмы
Ольга Бузова сообщила в соцсетях, что её пока не выписали из больницы после операции на ноге. Певица призналась, что рассчитывала на более быстрое восстановление, однако врачи приняли решение продлить её пребывание в стационаре.
В личном блоге артистка рассказала, что ждала итогового заключения медиков, но прогнозы пока остаются неопределёнными.
«Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления», — поделилась Бузова.По словам певицы, ей непросто смириться с ситуацией, поскольку рабочий график на всё лето был распланирован заранее. При этом она не стала раскрывать подробности травмы, чтобы не тревожить поклонников и близких.
Сейчас Ольга продолжает находиться под наблюдением специалистов. Артистка призналась, что пока не может самостоятельно передвигаться, поэтому о выписке речи не идёт. Врачи продолжают следить за её состоянием и оценивать динамику восстановления.