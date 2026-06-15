Ольга Бузова рассказала, почему врачи отказались её выписывать

15 июня 2026, 13:16

Ольгу Бузову оставили в больнице после операции из-за тяжёлой травмы

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова сообщила в соцсетях, что её пока не выписали из больницы после операции на ноге. Певица призналась, что рассчитывала на более быстрое восстановление, однако врачи приняли решение продлить её пребывание в стационаре.





В личном блоге артистка рассказала, что ждала итогового заключения медиков, но прогнозы пока остаются неопределёнными.





«Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления», — поделилась Бузова.