«Вы по-прежнему отрицательный герой»: адвокат семьи Тиммы жёстко высказалась о Седоковой

15 июня 2026, 14:15

Адвокат семьи Яниса Тиммы раскритиковала Анну Седокову после её откровений о хейте

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Адвокат семьи покойного баскетболиста Янис Тимма Маргарита Гаврилова резко отреагировала в соцсетях на недавние заявления певицы Анна Седокова о травле, с которой она столкнулась после смерти спортсмена.