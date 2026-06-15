«Вы по-прежнему отрицательный герой»: адвокат семьи Тиммы жёстко высказалась о Седоковой
Адвокат семьи покойного баскетболиста Янис Тимма Маргарита Гаврилова резко отреагировала в соцсетях на недавние заявления певицы Анна Седокова о травле, с которой она столкнулась после смерти спортсмена.
Поводом для комментария стало участие Седоковой в шоу «Мастер игры», где артистка рассказала, что в течение прошлого года чувствовала себя изолированной и испытывала сильный страх из-за негативной реакции общества. По словам певицы, ей казалось, что её ненавидит весь мир, и она даже опасалась пользоваться услугами такси.
Гаврилова в своём Telegram-канале заявила, что подобный образ не соответствует тем действиям, которые, по её утверждению, предпринимала Седокова после смерти Тиммы. Адвокат напомнила, что, по её данным, певица обращалась к следствию с заявлениями о психологическом давлении и краже в её доме.
Юрист также выразила мнение, что отношение части общества к артистке остаётся неоднозначным. По её словам, имя Седоковой до сих пор вызывает негативные ассоциации у многих людей.
В завершение Гаврилова призвала прекратить обсуждение Яниса Тиммы в подобном контексте и заявила, что причиной трагедии, по её мнению, стало не чувство любви, а пережитое спортсменом предательство. Высказывания адвоката вызвали активное обсуждение в социальных сетях и среди поклонников как Седоковой, так и покойного баскетболиста.
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