15 июня 2026, 12:50

Максим Лутчак (Фото: Instagram*@ lutchak1)

Максим Лутчак — российский блогер, музыкант и контент-креатор, ставший голосом поколения Z благодаря вирусным роликам о разнице между зумерами, миллениалами и бумерами. О том, как парень из уральской глубинки покорил столицу, построил карьеру на конфликте поколений и оказался в центре скандалов, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь из Зауралья в топы TikTok Тайны личной жизни Между правдой жизни и хайпом Максим Лутчак сегодня



Путь из Зауралья в топы TikTok

Максим Лутчак (Фото: Instagram*@ lutchak1)

«Я тогда работал во «ВКонтакте», и мы часто шутили с коллегой, что мы зуммеры, а остальные — миллениалы, которые иногда нас не понимают», — вспоминает блогер в интервью «КП-Челябинск».

«Я понимаю, что поголовно все миллениалы — это не те, кто постоянно смотрит «Гарри Поттера». Моя задача — не создать правдоподобный портрет, а охватить как можно больше людей», — объясняет Максим свой успех.

Тайны личной жизни

Максим Лутчак (Фото: Instagram*@ lutchak1)

«Это сидело у меня в голове год. В последнее время медицина и пластика дошли до того, что взрослая женщина может выглядеть как молодая девушка… А у неё более трезвый характер», — признался Максим в интервью порталу 45.RU.

Между правдой жизни и хайпом

«Это сделано, чтобы вызвать эмоцию, противоречие. Мне захотелось взять собирательный образ русской женщины… Влюбиться можно не потому, что она молодая, а потому что она яркая».

Максим Лутчак сегодня