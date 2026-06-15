Голос поколения Z: как курганский парень Максим Лутчак рассорил миллениалов с зумерами, заработал миллионы и попал в Forbes «30 до 30»?
Максим Лутчак — российский блогер, музыкант и контент-креатор, ставший голосом поколения Z благодаря вирусным роликам о разнице между зумерами, миллениалами и бумерами. О том, как парень из уральской глубинки покорил столицу, построил карьеру на конфликте поколений и оказался в центре скандалов, читайте в материале «Радио 1».
Путь из Зауралья в топы TikTokМаксим Лутчак родился 2 сентября 2002 года в поселке Новый Мир Курганской области. Для мальчика из глубинки путь к славе всегда выглядит как квест с максимальной сложностью, но Лутчак с детства был нацелен на творчество. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимал призовые места на конкурсах и с упорством, достойным уважения, снимал любительские фильмы на папину «мыльницу».
В 18 лет он покорил Москву: получил журналистское образование, а затем и степень магистра по бизнес-педагогике. Однако до того как взорвать интернет, Максим два года проработал музыкальным редактором во «ВКонтакте» — опыт, который, по его собственному признанию, помог ему «почувствовать тренды».
Уникальный блогерский стиль Лутчака родился случайно из рутины. Работая в офисе, он заметил пропасть в общении между поколениями. Решающим моментом стал спонтанный ролик о том, как зумер (то есть он сам) не может разобраться с офисным принтером.
«Я тогда работал во «ВКонтакте», и мы часто шутили с коллегой, что мы зуммеры, а остальные — миллениалы, которые иногда нас не понимают», — вспоминает блогер в интервью «КП-Челябинск».Видео стало вирусным, и Лутчак понял: тема поколений — его золотая жила.
Его «хихабельные» ролики (как он сам их называет) стали хитами именно за счет гиперболизации. В его исполнении зумер — это свободолюбивый, но инфантильный московский парнишка, миллениал — замученный «Гарри Поттером» и настолками трудоголик, а бумерша — грозная уральская женщина, похожая на маму Коляна из «Реальных пацанов».
«Я понимаю, что поголовно все миллениалы — это не те, кто постоянно смотрит «Гарри Поттера». Моя задача — не создать правдоподобный портрет, а охватить как можно больше людей», — объясняет Максим свой успех.
Тайны личной жизниМаксим Лутчак — настоящий «титан» скрытности, когда речь заходит о его сердце. В открытых источниках нет ни одного подтвержденного факта о его романах или текущих отношениях. На всех публичных площадках значится статус «не женат», и блогер упорно не дает журналистам доступа в эту часть своей жизни. Эта таинственность порождает слухи, но сам Лутчак предпочитает говорить о любви лишь в песнях и провокационных клипах.
Осенью 2025 года Лутчак подлил масла в огонь общественного обсуждения, выпустив трек «Не обижайся» и скандальные сниппеты к нему. В коротких видео разворачивается сюжет: молодой парень (герой Лутчака) приходит в гости к ровеснице, но, увидев её маму в леопардовом халате, влюбляется в женщину постарше. Блогер откровенно сыграл на тренде «милфхантеров» — молодых людей, ищущих отношения со взрослыми женщинами.
«Это сидело у меня в голове год. В последнее время медицина и пластика дошли до того, что взрослая женщина может выглядеть как молодая девушка… А у неё более трезвый характер», — признался Максим в интервью порталу 45.RU.Он подчеркнул, что это не просто хайп, а желание показать: любви все возрасты покорны, и «не надо обижаться», а стоит просто кайфовать. На вопрос о том, как часто нужно заниматься сексом его поколению, Лутчак в свойственной ему ироничной манере ответил в эфире Sostav, что зумеры «не гонятся за количеством, а выбирают качество и вайб», но точной «нормы» не назвал, оставив интригу.
Между правдой жизни и хайпомНесмотря на обаятельный образ «своего парня», Лутчак уже успел столкнуться с волнами народного гнева. Главный скандал вокруг его персоны связан с той самой песней «Не обижайся». Часть аудитории обвинила блогера в пропаганде педофилии и неуважении к традиционным семейным ценностям, посчитав, что он высмеивает институт семьи. Другие, напротив, увидели в этом поддержку «движения милфхантеров», которое некоторые консервативные паблики называют «деградацией общества».
Сам Лутчак парирует эти нападки с присущей ему философией «зумера»:
«Это сделано, чтобы вызвать эмоцию, противоречие. Мне захотелось взять собирательный образ русской женщины… Влюбиться можно не потому, что она молодая, а потому что она яркая».Еще одной причиной для холиваров стали его стереотипные ролики про бумеров. Пользователи старшего поколения регулярно пишут ему: «Мы так не делаем». Однако Лутчак не извиняется: он настаивает, что его задача — гипербола и шутка, а не документалистика.
Максим Лутчак сегодняСейчас Максим Лутчак живет в Москве, полностью сосредоточившись на творчестве. Пару лет назад он уволился из офиса, поставив на кон всё, и, как показало время, не прогадал. В интервью BFM.ru на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года он подтвердил свой статус восходящей звезды.
После ухода из «ВКонтакте» Максим Лутчак начал сотрудничать с креативным агентством SPOT LAB в качестве креатора. Вскоре он запустил корпоративное шоу «АСАП» вместе с блогером Александром Будариным, где они разбирают офисную жизнь, обсуждают поколенческие различия (зумеров и миллениалов) и приглашают звёздных гостей на имитационное собеседование.
Проекты 2025 года стали для Лутчака трамплином. В июле прошлого года громким событием стал его коллаб с Ксенией Собчак. Видео, где он играет незадачливого грузчика на собеседовании у «строгой начальницы», разлетелось по сети мгновенно. Весной 2026 года редакция российского Forbes включила 23-летнего Максима Лутчака в лонг-лист ежегодного престижного рейтинга «30 до 30» в номинации «Новые медиа». Блогер, имеющий достаточно большую аудиторию, уже подписал крупные рекламные контракты с корпорациями HeadHunter и «Яндекс», маркетплейсы и «Сбер», подтвердив, что на конфликте поколений можно зарабатывать миллионы.