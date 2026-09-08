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Компанию телеведущей Елены Малышевой атаковали новым судебным иском

Бизнес Елены Малышевой снова в суде — требуют 100 тыс. рублей за авторские права
Елена Малышева (Фото: Instagram* / @malysheva.live)

У компании телеведущей Елены Малышевой ООО «Здоровье Инфо» очередные судебные разбирательства. На этот раз к бизнесу, который работает в сфере рекламной деятельности, предъявили иск на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Дело поступило в Арбитражный суд Москвы. Истцом выступил индивидуальный предприниматель Богдан Н. А., а причиной обращения в суд стало предполагаемое нарушение авторских прав.

При этом это уже не первый спор между сторонами на ту же сумму. В августе предприниматель уже подавал несколько аналогичных заявлений в отношении компании — часть из них суд вернул, по другим производство было прекращено.

Теперь новое дело принято к рассмотрению. Суду предстоит разобраться в обстоятельствах спора и выяснить, действительно ли были нарушены авторские права и есть ли основания для взыскания 100 тысяч рублей.

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Софья Метелева

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