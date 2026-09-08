Компанию телеведущей Елены Малышевой атаковали новым судебным иском

08 сентября 2026, 16:34

Бизнес Елены Малышевой снова в суде — требуют 100 тыс. рублей за авторские права

Елена Малышева (Фото: Instagram* / @malysheva.live)

У компании телеведущей Елены Малышевой ООО «Здоровье Инфо» очередные судебные разбирательства. На этот раз к бизнесу, который работает в сфере рекламной деятельности, предъявили иск на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».