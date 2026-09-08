Компанию телеведущей Елены Малышевой атаковали новым судебным иском
У компании телеведущей Елены Малышевой ООО «Здоровье Инфо» очередные судебные разбирательства. На этот раз к бизнесу, который работает в сфере рекламной деятельности, предъявили иск на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Дело поступило в Арбитражный суд Москвы. Истцом выступил индивидуальный предприниматель Богдан Н. А., а причиной обращения в суд стало предполагаемое нарушение авторских прав.
При этом это уже не первый спор между сторонами на ту же сумму. В августе предприниматель уже подавал несколько аналогичных заявлений в отношении компании — часть из них суд вернул, по другим производство было прекращено.
Теперь новое дело принято к рассмотрению. Суду предстоит разобраться в обстоятельствах спора и выяснить, действительно ли были нарушены авторские права и есть ли основания для взыскания 100 тысяч рублей.
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