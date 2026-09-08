Полина Гагарина решила забыть про бензин: певица выбрала стильный круизер

08 сентября 2026, 14:56

Полина Гагарина похвасталась велосипедом почти за 46 тысяч рублей

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

У Полины Гагариной появился новый вариант для передвижения по городу. Певица показала стильный велосипед нежного бежевого оттенка — и выглядит он явно не как случайная покупка из ближайшего спортивного магазина.