Полина Гагарина решила забыть про бензин: певица выбрала стильный круизер
У Полины Гагариной появился новый вариант для передвижения по городу. Певица показала стильный велосипед нежного бежевого оттенка — и выглядит он явно не как случайная покупка из ближайшего спортивного магазина.
Гагарина выбрала круизер с 28-дюймовыми колесами. У велосипеда семь скоростей, ручные тормоза, широкое седло для более комфортной езды и защитные крылья. Такая модель подойдет как для неспешных прогулок, так и для обычных поездок по городу.
Правда, назвать покупку бюджетной язык не повернется. Стоимость такого велосипеда, по подсчетам «Звездача», составляет 45 900 рублей— за эти деньги некоторые предпочитают купить подержанный автомобиль или несколько месяцев оплачивать бензин.
Впрочем, для прогулок на свежем воздухе вариант вполне подходящий. Да и выглядит бежевый круизер весьма эффектно — кажется, Гагарина решила сделать даже обычную поездку на велосипеде стильной.
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