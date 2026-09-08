Максим Фадеев спустя 20 лет сделал трогательный подарок экс-участницам SEREBRO

08 сентября 2026, 13:38

Фадеев выпустил винил со всеми составами SEREBRO

Максим Фадеев (Фото: Instagram* / @fadeevmaxim)

Максим Фадеев спустя много лет решил напомнить бывшим участницам группы SEREBRO о совместной истории и выпустил виниловые пластинки со всеми составами коллектива.