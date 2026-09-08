Максим Фадеев спустя 20 лет сделал трогательный подарок экс-участницам SEREBRO
Максим Фадеев спустя много лет решил напомнить бывшим участницам группы SEREBRO о совместной истории и выпустил виниловые пластинки со всеми составами коллектива.
Экземпляры продюсер отправил экс-солисткам группы. Елена Темникова и Марина Лизоркина уже поблагодарили Фадеева за такой неожиданный и трогательный подарок.
Но на одной только SEREBRO продюсер останавливаться не стал. Фадеев также выпустил виниловую пластинку в честь проекта Глюк'оZа, который он создал более 20 лет назад.
Стоимость коллекционного винила составляет 5 тысяч рублей. Для поклонников артистов это не просто пластинка, а возможность буквально прикоснуться к истории отечественной поп-сцены.
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