Композитор Дунаевский назвал творчество Михайлова примитивным
Народный артист России Максим Дунаевский назвал примитивным творчество певца Стаса Михайлова. Об этом композитор сообщил в шоу «Откройте, Давид».
Дунаевский отметил, что сейчас не хватает профессиональных композиторов, из-за чего количество мировых хитов можно пересчитать по пальцам. Также в поп-музыке отсутствует конкуренция, что мешает её развитию.
«Вы приходите на стадион, вся та же публика – тёти Маши, дяди Вани. Им нужна музыка попроще, попримитивнее. Появляется Стас Михайлов», – отметил композитор.Он также подчеркнул, что такое творчество нельзя назвать искусством, поскольку оно стоит на уровне исполнителей в ресторанах. Отличие лишь в площадке, на которой эти песни исполняются.