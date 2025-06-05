Композитор Дунаевский назвал творчество Михайлова примитивным

05 июня 2025, 15:32

Стас Михайлов (фото: Telegram @Stas_Mikhaylov_Official)

Народный артист России Максим Дунаевский назвал примитивным творчество певца Стаса Михайлова. Об этом композитор сообщил в шоу «Откройте, Давид».





Дунаевский отметил, что сейчас не хватает профессиональных композиторов, из-за чего количество мировых хитов можно пересчитать по пальцам. Также в поп-музыке отсутствует конкуренция, что мешает её развитию.





«Вы приходите на стадион, вся та же публика – тёти Маши, дяди Вани. Им нужна музыка попроще, попримитивнее. Появляется Стас Михайлов», – отметил композитор.