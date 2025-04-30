«Могут поучиться у Стаса Михайлова»: Севиль раскрыла, какими должны быть мужчины

Севиль Велиева и Стас Михайлов (фото: Instagram* @seville_official)
Солистка группы Artik&Asti назвала главные качества любимца женщин. 32-летняя Севиль Велиева призналась, что считает Стаса Михайлова маскулинным.
Певица посетила большой сольный концерт Стаса Михайлова в честь дня его рождения. Артистка не стала скрывать эмоций по отношению к 56-летнему исполнителю.
Также Севиль отметила, что любая женщина однозначно хотела бы стать героиней песен Михайлова.
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«Я думаю, что любой артист должен обладать этой манкостью. То есть, когда он выходит, он уже должен зацепить внимание всех слушателей, зрителей. Конечно, Стас – не исключение», – подчеркнула Севиль в беседе с Пятым каналом.При этом исполнительница отметила, что не только женщины могут ощутить флюиды, исходящие от Михайлова. Она отметила, что мужчинам есть, чему поучиться у звезды. Например тому, как воспевать женщин.
Также Севиль отметила, что любая женщина однозначно хотела бы стать героиней песен Михайлова.
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Анастасия Чинкова