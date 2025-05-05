Певица Жасмин сделала пикантный комплимент Стасу Михайлову: «Очень сексуальный»

Жасмин (фото: Telegram @singer_JASMIN)
В конце апреля Стасу Михайлову исполнилось 56 лет. Народный артист России отыграл большой сольный концерт, на который помимо поклонников пришли и его коллеги.
Посетила мероприятие и певица Жасмин, которая в беседе с журналистами не скупилась на слова для именинника.
Жасмин добавила, что Михайлов входит в число тех артистов, кто искренен со своей аудиторией и делает то, что ему действительно нравится. Именно поэтому, по её словам, певцу удаётся достучаться до сердец не только женщин, но и всех людей. Звезда подчеркнула, что знает много мужчин, которые любят песни Михайлова.
Артистка добавила, что Михайлов проделал большой путь к славе, поэтому он по-настоящему «кайфует» от своего дела.
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«Он очень харизматичный, сексуальный. Он не просто певец, который стоит и поет. Он просто разрывает», – заявила звезда в беседе с «Пятым каналом».Стас Михайлов (фото: Telegram @Stas_Mikhaylov_Official)
Жасмин добавила, что Михайлов входит в число тех артистов, кто искренен со своей аудиторией и делает то, что ему действительно нравится. Именно поэтому, по её словам, певцу удаётся достучаться до сердец не только женщин, но и всех людей. Звезда подчеркнула, что знает много мужчин, которые любят песни Михайлова.
Артистка добавила, что Михайлов проделал большой путь к славе, поэтому он по-настоящему «кайфует» от своего дела.
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Анастасия Чинкова