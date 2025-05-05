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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Певица Жасмин сделала пикантный комплимент Стасу Михайлову: «Очень сексуальный»

Певица Жасмин сделала пикантный комплимент Стасу Михайлову: «Очень сексуальный»

Певица Жасмин сделала пикантный комплимент коллеге Стасу Михайлову
Жасмин (фото: Telegram @singer_JASMIN)

Жасмин (фото: Telegram @singer_JASMIN)

В конце апреля Стасу Михайлову исполнилось 56 лет. Народный артист России отыграл большой сольный концерт, на который помимо поклонников пришли и его коллеги.
Посетила мероприятие и певица Жасмин, которая в беседе с журналистами не скупилась на слова для именинника.

«Он очень харизматичный, сексуальный. Он не просто певец, который стоит и поет. Он просто разрывает», – заявила звезда в беседе с «Пятым каналом».
Стас Михайлов (фото: Telegram @Stas_Mikhaylov_Official)

Жасмин добавила, что Михайлов входит в число тех артистов, кто искренен со своей аудиторией и делает то, что ему действительно нравится. Именно поэтому, по её словам, певцу удаётся достучаться до сердец не только женщин, но и всех людей. Звезда подчеркнула, что знает много мужчин, которые любят песни Михайлова.

Артистка добавила, что Михайлов проделал большой путь к славе, поэтому он по-настоящему «кайфует» от своего дела.

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#день рождения
#красота
Актер Михаил Боярский построил дом
Актер Иван Краско заявил, что артист Михаил Боярский построил дом
05 мая 2025, 21:05

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Актер Иван Краско сообщил, что его товарищ Михаил Боярский построил дом. 94-летний артист собирается заглянуть к коллеге на новоселье, сообщило издание NEWS.ru.
«Навещу дорогого соседа Мишеля, он сейчас на больничном. Говорят, Миша там отличный дом построил! Вот и загляну на новоселье», — обратил внимание Иван Краско.

Актер назвал звезду сериала «Д`Артаньян и три мушкетера» «деловитым, крепким хозяином». Иван Краско подчеркнул, что супруга товарища под стать самому Боярскому. В их жилище всегда царят чистота и радушие — без угощения возлюбленные никого из друзей не отпускают, уточнил Краско.

Со слов актера, не так давно Михаил Боярский просил Краско продать ему дачу в Грузино. Но Иван отказал — в дом приезжают его родственники. Также стало известно, что Краско строит дачу в Вартемягах.

«Иван, продай мне свою дачку», — как-то сказал мне Боярский. Но я не стал этого делать. Куда же мои родные будут приезжать? Отдыхать летом все любят, добрый он, наш дом в Грузино», — откровенничал актер.

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#актёр
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#артист
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Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля с участием Боярского до конца сезона
Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля с Боярским из-за его травмы
05 мая 2025, 20:23

Михаил Боярский (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Театр имени Ленсовета в Петербурге приостановил показы одного из спектаклей с участием актёра Михаила Боярского из-за полученной им травмы. Об этом говорится в Telegram-канале театра.
Отмечается, что показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором исполняет роль Боярский, приостановлен до конца сезона.

Такое решение было принято, поскольку врачи не рекомендовали артисту выходить на сцену в ближайшее время – ему необходимо время на восстановление.

Как уточнили в театре, спектакль заменят на другие постановки.

Напомним, что в середине апреля Боярский оступился на сцене во время репетиции и получил ушиб. 23 апреля актёра выписали из больницы, но из-за травмы он пока не может вернуться к работе.

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Адвокат раскрыла, какое наказание грозит напавшей на Надежду Кадышеву девушке
Адвокат Власова: напавшую на Кадышеву девушку могут проверить на вменяемость
05 мая 2025, 20:08

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Нападение на Надежду Кадышеву не пройдёт бесследно для её поклонницы. Женщину, которая после концерта артистки вскочила на сцену и схватила её за шею, могут проверить на вменяемость.
Адвокат Ольга Власова в беседе с Telegram-каналом «Звездач» отметила, что нападавшую могут обвинить по статье Уголовного кодекса России о хулигантстве, если её после экспертизы признают вменяемой.

Впрочем, женщина во время дачи показаний заявила, что совершила нападение на звезду не из собственных побуждений, а по заказу журналистов. Ей якобы позвонили и сказали приехать на концерт, чтобы узнать у Кадышевой об обстановке в её семье, где то и дело случаются скандалы, прежде всего связанные с сыном.

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#психолог
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Гуф в день 15-летия сына эмоционально обратился к бывшей жене Айзе
Рэпер Гуф поздравил сына с 15-летием и поблагодарил Айзу за его воспитание
05 мая 2025, 19:36

Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)

Сын Гуфа 5 мая празднует день рождения. Рэпер в личном блоге показал архивные фотографии с Сэмом.
Единственный сын блогера Айзы и музыканта Алексея Долматова, более известного как Гуф, отмечается 15-летие.
Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)

«С днём рождения, мой самый лучший мальчик! Пусть все твои мечты сбудутся! Будь здоров! Будь счастлив! Ты красавчик! Всегда рядом», – написал сыну Гуф.
Также рэпер поблагодарил бывшую жену Айзу за воспитание наследника. После их развода мальчик остался жить с мамой.

Музыкант опубликовал архивные снимки, на которых показал, как проводил время с Сэмом, когда мальчик был совсем маленьким. Они отдыхали на море и катались на аттракционах.

Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)

Также у Гуфа есть двухлетняя дочь Тина от Юлии Королёвой. С бывшей супругой у музыканта непростые отношения. Пара развелась в 2023 году. Сейчас певец состоит в отношениях с Разият Салаховой.

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Внучка Олега Стриженова стала мамой в седьмой раз
05 мая 2025, 19:08

Александра Стриженова (фото: Instagram* @mommy_me_ya)

Внучка знаменитого советского актёра Олега Стриженова рассказала, что стала мамой в седьмой раз. Александра Стриженова поделилась радостной новостью в личном блоге.
37-летняя блогер опубликовала снимок из больничной палаты и сообщила, что стала мамой девочки. Это уже седьмой ребёнок Стриженовой, и второй общий с её нынешним супругом.

О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года. Муж очень хорошо относится к детям супруги от предыдущих отношений.

Напомним, что Александра родила первого ребёнка, когда ей было всего 19 лет.

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