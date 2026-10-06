Композитор Игорь Лавров через суд пытается вернуть московскую квартиру

06 октября 2026, 10:33

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Дочь композитора Игоря Лаврова заявила, что его супруга Гульнара оформила на себя имущество музыканта, пока он принимал психотропные препараты. По версии семьи, 81-летний пианист не осознавал последствия подписания брачного договора. Об этом сообщает Mash.