Композитор Игорь Лавров через суд пытается вернуть московскую квартиру
Дочь композитора Игоря Лаврова заявила, что его супруга Гульнара оформила на себя имущество музыканта, пока он принимал психотропные препараты. По версии семьи, 81-летний пианист не осознавал последствия подписания брачного договора. Об этом сообщает Mash.
Как утверждает дочь Лаврова, жена, младше композитора на 30 лет, несколько лет давала ему лекарства, включая фенибут. Позднее музыкант передал супруге права на свои активы, в том числе квартиру на Кожуховской улице в Москве. Стоимость жилья оценивают в 50 млн рублей.
Семья узнала об оформленных документах после приезда Лаврова в Россию и его госпитализации. Гульнара в этот период оставалась в Венесуэле. Проверка счетов, по словам дочери, показала отсутствие пенсионных сбережений примерно на 4 млн рублей.
Композитор говорит, что не помнит обстоятельств заключения брачного контракта. Он считает, что находился под действием препаратов и не мог трезво оценивать свои решения. Сейчас Лавров оспаривает соглашение в суде и живет в России вместе с дочерью.
Гульнара заявила, что пыталась связаться с мужем, однако он не отвечает на звонки. Женщина считает, что дочь музыканта ограничивает их общение.
Игорь Лавров с 1993 года живет и работает в Венесуэле. Он преподает фортепиано в Национальном экспериментальном университете искусств в Каракасе. Среди его воспитанников — победители национальных и международных музыкальных конкурсов.
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