Потап и Настя Каменских окончательно перебрались в США
Потап и Настя Каменских окончательно переехали в США: пара снимает жилье в Майами за 500 тысяч рублей в месяц рядом с Томми Хилфигером. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, квартира площадью 117 квадратных метров находится на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway, построенного в 2022 году. Внутри — две спальни, две ванные, кварцевые столешницы, безрамные душевые, стиральная и сушильная машины. Из окон открывается вид на город вместо океана или гольф-поля, на чем пара сэкономила несколько тысяч долларов.
В комплексе есть крытый гараж, большой бассейн, spa-зона, сауна, фитнес-зал, помещения для йоги и пилатеса, а также площадки для тенниса, пиклбола и баскетбола. Договор аренды пара заключила еще 15 февраля, но окончательно переехала только в августе 2026 года.
Ранее сообщалось, что в конце сентября, Потап начал переносить в США бизнес Насти Каменских.
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