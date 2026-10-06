Потап и Настя Каменских окончательно перебрались в США

06 октября 2026, 10:09

SHOT: Потап и Каменских снимают квартиру в Майами за 500 тысяч рублей

Потап и Настя Каменских (Фото: Инстаграм*/kamenskux)

Потап и Настя Каменских окончательно переехали в США: пара снимает жилье в Майами за 500 тысяч рублей в месяц рядом с Томми Хилфигером. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.