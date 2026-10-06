Пинчук отказалась от огненного цвета волос и показала новую стрижку

06 октября 2026, 06:46

Ирина Пинчук (Фото: Telegram-канал «Ирина Пинчук» @pinchulli)

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук сменила имидж, пока что полностью отказавшись от огненного цвета волос. Об этом она сообщила в личном блоге.





Знаменитость объяснила, что на этот раз выбрала глубокий тёмный оттенок, и опубликовала эффектные кадры с преображением. Кроме того, Ирина решилась на стильное каре — длину она сама обрезала ножницами перед зеркалом.



«Вот она я», — написала блогер.