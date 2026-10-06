Пинчук отказалась от огненного цвета волос и показала новую стрижку
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук сменила имидж, пока что полностью отказавшись от огненного цвета волос. Об этом она сообщила в личном блоге.
Знаменитость объяснила, что на этот раз выбрала глубокий тёмный оттенок, и опубликовала эффектные кадры с преображением. Кроме того, Ирина решилась на стильное каре — длину она сама обрезала ножницами перед зеркалом.
«Вот она я», — написала блогер.Супруг Саламбек пришёл в восторг от новой причёски любимой. Он эмоционально назвал результат «нереально крутым и суперским». Фанаты также положительно отреагировали на новый образ.
Напомним, что ранее Пинчук поделилась с подписчиками кадрами первого совместного путешествия с мужем и детьми. По её словам, поездка за границу сплотила семью и помогла супругам узнать друг друга ещё лучше.