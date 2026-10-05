Пока все работают: Эвелина Блёданс с сыном отдыхает на Пхукете в пятизвёздочном комплексе

05 октября 2026, 18:33

Эвелина Блёданс устроила роскошный отдых на Пхукете за 225 тысяч рублей

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Эвелина Блёданс вместе с сыном Семёном отправилась на отдых в Таиланд. Актриса наслаждается солнечной погодой, проводит время у бассейна и пьёт кокосы, пока другие продолжают возвращаться к рабочим будням. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».