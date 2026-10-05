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Пока все работают: Эвелина Блёданс с сыном отдыхает на Пхукете в пятизвёздочном комплексе

Эвелина Блёданс устроила роскошный отдых на Пхукете за 225 тысяч рублей
Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Эвелина Блёданс вместе с сыном Семёном отправилась на отдых в Таиланд. Актриса наслаждается солнечной погодой, проводит время у бассейна и пьёт кокосы, пока другие продолжают возвращаться к рабочим будням. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Для семейного отпуска Блёданс выбрала пятизвёздочный комплекс на пляже Май-Кхао. Вместо стандартных гостиничных номеров на территории расположены отдельные виллы, а в некоторых из них предусмотрены собственные бассейны и джакузи.

Проживание в таком месте в течение недели может стоить около 225 тысяч рублей. При этом в указанную сумму не входят авиабилеты и дополнительные расходы во время отдыха.

Софья Метелева

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