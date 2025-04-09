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«Как-то неловко»: Познер отреагировал на новость о возможном признании иноагентом Урганта

Познер заявил, что проверки на иноагентство Урганта вызывают неловкое чувство
Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Проверки на иноагентство телеведущего Ивана Урганта вызывают неловкость, заявил «Абзацу» журналист Владимир Познер.
«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня… Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — прокомментировал Познер.

Перед этим депутат Госдумы Николай Новичков сообщал, что Минюст начал проверку в отношении Урганта. Если министерство обнаружит сведения, подтверждающие признаки иноагента, встанет вопрос о включении телезвезды в соответствующий реестр. Новичков считает, что Ургант зарегистрирован во Франции в качестве бизнесмена.

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#мир
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#шоу-бизнес
#новости
#иноагенты
«Послушал Жукова и стало стыдно»: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
StarHit: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
09 апреля 2025, 20:01

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певец Сергей Шнуров посвятил свой новый трек рекорду хоккеиста Александра Овечкина, пишет StarHit. На днях спортсмен побил рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу.
«Писать песню не планировал, но послушал Жукова и стало стыдно, пришлось срочно исправлять ситуацию!» — сказал лидер группы «Ленинград».

Накануне в соцсетях было выложено видео, где певица Зоя поет оду хоккеисту. Послушать ее можно будет уже сегодня в полночь на известных музыкальных сервисах. А вот солист Сергей Жуков подарил Овечкину видеоклип на любимую песню капитана «Вашингтон Кэпиталз» «18 мне уже». Более того, летом 2022 года на концерте Жукова в «Лужниках» Овечкин спел с ним композицию «Крошка моя».

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#хоккей
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#спорт
#рекорд
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«20 и 26»: Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
09 апреля 2025, 19:07

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Telegram @AlbinaDzhanabaevaOfficial)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Альбина Джанабаева опубликовала в свой 46-й день рождения забавное видео с изображением мужа.
9 апреля Джанабаевой исполнилось 46 лет. Она сняла для подписчиков забавное видео с участием супруга Валерия Меладзе. Однако в ролике снялся не сам Меладзе, а было использовано его говорящее изображение.

«Девушка, а сколько вам лет? Двадцать и... сколько?» — игриво спросил «певец».

Альбине же показала пирожное, на котором красовалась цифра 20, а через секунду в кадре появилась еще одна тарелка с десертом и цифрой 26.

«Двадцать и двадцать... шесть», — призналась артистка.

Во время задувания свечей Джанабаева ахнула от боли в пояснице, а после задорно потанцевала.

Подписчики положительно оценили такой ролик и похвалили Альбину за естественный, а также пожелали ей счастья.

Напомним, Джанабаева родила от Меладзе троих детей.

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#девушка
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточную компанию по производству батончиков
09 апреля 2025, 18:34

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источник.
По данным издания, в июле 2024 года Воля и Утяшева стали учредителями ООО «Центр полезного питания». Тогда компания совсем не приносила прибыли, а, наоборот, ушла в минус на 1,7 млн рублей, а также имела задолженность перед ФНС.

После этого прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.

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«Ничем не помогла»: обещавшая оплатить похороны Техника Собчак перестала выходить на связь
Обещавшая оплатить похороны Техника Собчак не выходит на связь с его близкими
09 апреля 2025, 18:16

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Журналистка Ксения Собчак перестала выходить на связь с родственниками Паши Техника после того, как его бывшая супруга дала ей эксклюзивное интервью в обмен на оплату похорон рэпера. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука.
Оказывается, Ева Карицкая дала интервью Собчак только ради того, чтобы она оплатила место на кладбище ее бывшему супругу, но телеведущая пока так и не сделала этого.

На сегодняшний день, по словам Луки, организацией и оплатой похорон полностью занимается его отец, который был другом Техника. Пока своего места на кладбище у рэпера нет.

«Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней. В итоге все своими силами», — рассказал Лука StarHit.

Тело Паши Техника уже привезли в Москву. Его похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.

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Последние годы жизни Армена Джигарханяна и скандал с Цымбалюк-Романовской. Как сейчас выглядит могила мэтра?
09 апреля 2025, 18:15

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Прошло больше четырех лет, как отечественный кинематограф потерял талантливого актера, народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна. О последних годах жизни артиста вспоминаем в материале «Радио 1».

От жены к красавице Виталине и обратно


Армен Джигарханян женился на актрисе Татьяне Власовой в 1967 году. Пара познакомилась в Ереване, а после свадьбы перебралась в Москву. В трудные 90-е актриса уехала жить в Америку, Джигарханян работал в России и имел возможность видеться с женой только несколько месяцев в году. Последние 6 лет сорокалетних отношений супруги практически не общались. Неудивительно, что в 2015 году актер объявил о разводе.

Виталина Цымбалюк-Романовская была на виду у артиста с начала 2000-х. Девушка работала в театре мэтра концертмейстером, а позже — заведующей музыкальной частью. Когда у Джигарханяна в 2001 году случился инсульт, Виталина была рядом, ухаживала за актером, следила за питанием и буквально поставила звезду на ноги.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Совместное времяпрепровождение дало свои плоды, артист развелся и в феврале 2016 года женился на Цымбалюк-Романовской. Джигарханяну на тот момент исполнилось 80, а его молодой невесте — 36.

Счастье было недолгим. В конце 2017 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что артист укрывается от Виталины в медицинском учреждении. В беседе с журналистами он сообщил, что жена его обобрала, а также о конфликтах на работе.

Виталина, заняв должность генерального директора театра, начала ставить спектакли, которые вызывали резкое неприятие у её супруга. В итоге она запретила ему доступ в театр.

Брак с Виталиной закончился разводом и больничной койкой для актера. В это же время в жизни Армена Борисовича вновь появилась Татьяна Власова. Она вернулась из США, чтобы заботиться о своём бывшем муже.

Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская
Похитила 80 миллионов из театра, скандально развелась с Джигарханяном и вела борьбу за наследство: как живет Цымбалюк-Романовская

Последние месяцы жизни


Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

В последние три года своей жизни Армен Борисович регулярно обращался за медицинской помощью. В конце своей жизни знаменитый актёр театра и кино столкнулся с серьёзными проблемами с памятью, которые были вызваны началом деменции. В программе «Эмпатия Манучи» Евгений Петросян поделился информацией о том, что в период, когда режиссёр был уже не в состоянии передвигаться, никто не оказывал ему медицинскую помощь и не заботился о нём.

«А вы знаете, как он умер? В каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить. И к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждался в точных уколах, которые ему никто не делал», — говорил Евгений Ваганович.

Жена опровергала обвинения в плохом уходе за Джигарханяном, говорила, что делала всё возможное для мужа. Как оказалось, этого было мало.

Последние месяцы жизни артист провел в больнице. 14 ноября 2020 года, в шесть утра, сердце 85-летнего Армена Борисовича остановилось.

Могила актера


Фото: скриншот репортажа ТК Москва 24

Армен Борисович нашёл своё последнее пристанище на Ваганьковском кладбище, как и хотел, — рядом с дорогой сердцу дочерью Еленой. Вначале на месте захоронения был установлен простой деревянный крест. Спустя год друзья и коллеги артиста решили установить памятник на могиле.

Постамент был выполнен заслуженными художниками России и Армении Ваге и Микаэлем Согоян. Авторы изобразили фигуру Джигарханяна, присевшего на гранитном объёме, напоминающем театральные подмостки. Актёр запечатлен в образе Сократа, что связано с одной из его знаковых ролей в спектакле «Беседы с Сократом».

«Мы хотели показать его таким, каким его помнят зрители – мудрым, с глубоким взглядом», — объяснял один из создателей памятника.

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