«Как-то неловко»: Познер отреагировал на новость о возможном признании иноагентом Урганта

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Проверки на иноагентство телеведущего Ивана Урганта вызывают неловкость, заявил «Абзацу» журналист Владимир Познер.
«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня… Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — прокомментировал Познер.
Перед этим депутат Госдумы Николай Новичков сообщал, что Минюст начал проверку в отношении Урганта. Если министерство обнаружит сведения, подтверждающие признаки иноагента, встанет вопрос о включении телезвезды в соответствующий реестр. Новичков считает, что Ургант зарегистрирован во Франции в качестве бизнесмена.
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