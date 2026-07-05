«Кому он нужен?»: Певец Шура признался в неприязни к спорту

05 июля 2026, 22:39

Шура рассказал о неприятии спорта, несмотря на звание мастера спорта по лыжам

Александр Медведев (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) заявил, что не любит спорт. При этом артист имеет звание мастера спорта по беговым лыжам.





В беседе с Пятым каналом Александр рассказал, что увлечение спортом завершилось для него ещё в школьные годы.

«Я — мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТО. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не моё», — объяснил музыкант.