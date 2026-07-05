«Двурушничество»: Раскрыта причина, по которой Меладзе хочет вернуться в Россию

05 июля 2026, 22:17

Продюсер Ковалёв: Меладзе рвётся в Россию из-за отсутствия заработка на Западе

Константин Меладзе (Фото: Instagram* @k.meladze_design)

Продюсер Андрей Ковалёв высказался о возможном возвращении композитора Константина Меладзе в Россию.





В беседе с «Абзацем» эксперт заявил, что интерес Меладзе носит сугубо прагматичный характер. По мнению продюсера, в Европе, США, на Украине и в Грузии композитор и другие уехавшие деятели культуры не востребованы и не имеют возможностей для заработка.

«Сначала он рванул, а потом, когда столкнулся с суровой реальностью, понял, что без России никак. Только здесь он может зарабатывать хорошие деньги. И конечно, теперь он хочет любым образом вернуться. Это называется двурушничество. Приедет, упадёт в ноги, русские добрые, мы всех прощаем, а прощать не надо», — высказался Ковалёв.