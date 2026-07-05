«Счастливее, а не удобнее»: Айза впервые откровенно высказалась о браке с Кузьменко

05 июля 2026, 22:06

Айза-Лилуна Ай перечислила признаки здоровых отношений в браке с Кузьменко

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай рассказала, что чувствует себя счастливой в браке со Степаном Кузьменко. В личном блоге она перечислила признаки гармоничных отношений, которые наблюдает в своей жизни.





Экс-супруга Гуфа отметила, что чувствует любовь не только в словах, но и в реальных действиях.

«Мне не нужно угадывать его настроение. Я не боюсь его. Не живу в тревоге, что меня могут заменить. Не проверяю его телефон. Мы решаем проблемы, а не воюем друг с другом. Он уважает мои границы. Рядом с ним я стала счастливее, а не удобнее. Дом рядом с ним — это место, где можно выдохнуть», — написала она.