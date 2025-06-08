«Конечно, лучше не работать»: Григорьев-Аполлонов о женской карьере

08 июня 2025, 12:34

Пятый канал: Андрей Григорьев-Аполлонов считает, что женщине лучше не работать

Андрей Григорьев-Аполлонов (Фото: РИА Новости/Роман Владимиров)

Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов выразил мнение Пятому каналу о том, что женщине лучше не работать, либо работать в радость, в качестве увлечения.







«Конечно, девочке лучше не работать. Но если любимое дело, то совмещать его с личной жизнью можно», — прокомментировал собеседник.

«А если ты говоришь, что не любишь свою работу, а муж тебе говорит: «Ну, и не работай. Хватит денег на нас двоих, на троих, на четверых — на семью», то и работать не надо», — резюмировал Григорьев-Аполлонов.