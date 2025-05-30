Певица Ани Лорак показала фото повзрослевшей дочери от бывшего мужа
Фото повзрослевшей дочери от бывшего мужа показала певица Ани Лорак в соцсетях. София была с макияжем, подчеркивающим сходство девочки с матерью и в спортивном образе. Кроме того, исполнительница анонсировала новый трек, ставший личным для нее.
«В ней свет и слезы. В ней моя душа», — поделилась Ани Лорак.
На пост исполнительницы отреагировал ее возлюбленный Исаак Виджраку и поддержал женщину перед премьерой. Он уверен, что композиция тронет многих. Многие фолловеры отметили сходство мамы с дочкой.
«Как же вы похожи», «Как же Сонечка стала похожа на вас! Кажется, что дочь будет петь с вами», — написали поклонники.Перед этим сообщалось о результатах проверки на причастность Ани Лорак к спонсированию боевиков.
*Запрещен в РФ