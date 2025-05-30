Певица Ани Лорак показала фото повзрослевшей дочери от бывшего мужа

30 мая 2025, 14:42

Ани Лорак (Фото: Instagram*/anilorak)

Фото повзрослевшей дочери от бывшего мужа показала певица Ани Лорак в соцсетях. София была с макияжем, подчеркивающим сходство девочки с матерью и в спортивном образе. Кроме того, исполнительница анонсировала новый трек, ставший личным для нее.







«В ней свет и слезы. В ней моя душа», — поделилась Ани Лорак.

Ани Лорак с дочерью Софией (Фото: Instagram*/anilorak)

«Как же вы похожи», «Как же Сонечка стала похожа на вас! Кажется, что дочь будет петь с вами», — написали поклонники.

