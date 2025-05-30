Певица Ани Лорак показала фото повзрослевшей дочери от бывшего мужа

Ани Лорак (Фото: Instagram*/anilorak)

Фото повзрослевшей дочери от бывшего мужа показала певица Ани Лорак в соцсетях. София была с макияжем, подчеркивающим сходство девочки с матерью и в спортивном образе. Кроме того, исполнительница анонсировала новый трек, ставший личным для нее.



«В ней свет и слезы. В ней моя душа», — поделилась Ани Лорак.

Ани Лорак с дочерью Софией (Фото: Instagram*/anilorak)

На пост исполнительницы отреагировал ее возлюбленный Исаак Виджраку и поддержал женщину перед премьерой. Он уверен, что композиция тронет многих. Многие фолловеры отметили сходство мамы с дочкой.

«Как же вы похожи», «Как же Сонечка стала похожа на вас! Кажется, что дочь будет петь с вами», — написали поклонники.
Перед этим сообщалось о результатах проверки на причастность Ани Лорак к спонсированию боевиков.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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