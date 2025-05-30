Светлана Светикова стала мамой в третий раз

30 мая 2025, 14:35

У Светланы Светиковой родилась дочь

Светлана Светикова (Фото: Инстаграм* @svetikova_music)

41-летняя Светлана Светикова в своем блоге сообщила о том, что стала мамой в третий раз. У артистки родилась дочь.





По словам Светиковой, роды были тяжелыми. Девочка появилась на свет 28 мая.





«Мы в порядке, привыкаем и налаживаем. Обо всем обязательно расскажу. Думаю, мой опыт может пригодиться. Каждый раз, как в первый раз», — написала звезда «Фабрики звезд».