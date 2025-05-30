Светлана Светикова стала мамой в третий раз
У Светланы Светиковой родилась дочь
41-летняя Светлана Светикова в своем блоге сообщила о том, что стала мамой в третий раз. У артистки родилась дочь.
По словам Светиковой, роды были тяжелыми. Девочка появилась на свет 28 мая.
«Мы в порядке, привыкаем и налаживаем. Обо всем обязательно расскажу. Думаю, мой опыт может пригодиться. Каждый раз, как в первый раз», — написала звезда «Фабрики звезд».
Полное имя малышки Светлана пока не раскрыла, но в своем блоге называет ее Лу.
У певицы есть двое сыновей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.
*Запрещен в РФ