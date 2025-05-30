Светлана Светикова стала мамой в третий раз

У Светланы Светиковой родилась дочь
Светлана Светикова (Фото: Инстаграм* @svetikova_music)

41-летняя Светлана Светикова в своем блоге сообщила о том, что стала мамой в третий раз. У артистки родилась дочь.



По словам Светиковой, роды были тяжелыми. Девочка появилась на свет 28 мая.

«Мы в порядке, привыкаем и налаживаем. Обо всем обязательно расскажу. Думаю, мой опыт может пригодиться. Каждый раз, как в первый раз», — написала звезда «Фабрики звезд».

Полное имя малышки Светлана пока не раскрыла, но в своем блоге называет ее Лу.

У певицы есть двое сыновей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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