«Жрать нечего»: Дмитрий Певцов назвал условие для возвращения уехавших артистов в Россию

07 июля 2026, 17:44

Певцов: уехавшие артисты должны публично извиниться перед возвращением

Дмитрий Певцов (Фото: Instagram* / @dima_pevtsov)

Дмитрий Певцов высказался о возможном возвращении в Россию артистов, которые ранее покинули страну. По мнению актёра и депутата, такая возможность существует, однако лишь при соблюдении определённых условий.





В шоу «Эмпатия Мануччи» Певцов заявил, что, если действия человека не подпадают под уголовную ответственность, он может вернуться и продолжить работать в России. При этом, по мнению актёра, те, кто публично критиковал страну, должны столь же публично принести извинения.





«Они просто едут, там жрать нечего. Деньги закончились, зарабатывать можно только здесь, и они едут сюда. Это понятно, это один случай, потом ещё будет 21-й, 30-й, если они не попали под УК. По мне бы, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо также громко, во всеуслышание извиниться перед страной. Страна — это люди и президент, который ей руководит, ну хотя бы так», — заявил Певцов.