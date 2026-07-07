«Жрать нечего»: Дмитрий Певцов назвал условие для возвращения уехавших артистов в Россию
Певцов: уехавшие артисты должны публично извиниться перед возвращением
Дмитрий Певцов высказался о возможном возвращении в Россию артистов, которые ранее покинули страну. По мнению актёра и депутата, такая возможность существует, однако лишь при соблюдении определённых условий.
В шоу «Эмпатия Мануччи» Певцов заявил, что, если действия человека не подпадают под уголовную ответственность, он может вернуться и продолжить работать в России. При этом, по мнению актёра, те, кто публично критиковал страну, должны столь же публично принести извинения.
«Они просто едут, там жрать нечего. Деньги закончились, зарабатывать можно только здесь, и они едут сюда. Это понятно, это один случай, потом ещё будет 21-й, 30-й, если они не попали под УК. По мне бы, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо также громко, во всеуслышание извиниться перед страной. Страна — это люди и президент, который ей руководит, ну хотя бы так», — заявил Певцов.По словам актёра, он считает, что российское общество способно прощать. Поэтому, если человек публично признает свои ошибки и принесёт извинения, у него, по мнению Певцова, может появиться возможность продолжить творческую деятельность на родине.
При этом Певцов добавил, что подобные извинения могут носить формальный характер, однако, как он считает, они всё равно должны быть озвучены публично.