«Я не говорила, что нуждаюсь в деньгах»: Анджелина Джоли ответила Брэду Питту в суде
Джоли отвергла требования Питта раскрыть её финансовые документы
Анджелина Джоли выступила с новым заявлением в продолжающемся судебном споре с Брэдом Питтом вокруг французской винодельни Château Miraval. Актриса отвергла доводы бывшего супруга, который потребовал предоставить её финансовые документы за 2017–2019 годы.
По мнению Питта, Джоли сама сделала своё материальное положение одной из центральных тем судебного разбирательства, упоминая финансовые трудности. Однако актриса заявила, что её слова были неверно истолкованы.
«Питт неверно истолковал мои слова. Я не говорила, что нуждаюсь в деньгах. Речь шла о том, чтобы отделить свои финансы от контролирующего и абьюзивного бывшего мужа. Эта разница имеет значение», — говорится в судебных документах.Джоли также отметила, что уже предоставила финансовые отчёты за 2020–2021 годы, хотя, по её словам, делать этого не была обязана. Запрос документов за более ранний период актриса назвала необоснованным. По её мнению, требование предоставить отчёты за 2017–2019 годы является «серьёзным вторжением в её частную жизнь».
В свою очередь Брэд Питт продолжает настаивать, что финансовое положение бывшей супруги имеет значение для рассмотрения дела. Адвокаты Джоли отвергли эти доводы, заявив, что сторона Питта использует «выборочные цитаты и неточный пересказ» её позиции.