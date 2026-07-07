«Я не говорила, что нуждаюсь в деньгах»: Анджелина Джоли ответила Брэду Питту в суде

07 июля 2026, 19:07

Джоли отвергла требования Питта раскрыть её финансовые документы

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Анджелина Джоли выступила с новым заявлением в продолжающемся судебном споре с Брэдом Питтом вокруг французской винодельни Château Miraval. Актриса отвергла доводы бывшего супруга, который потребовал предоставить её финансовые документы за 2017–2019 годы.





По мнению Питта, Джоли сама сделала своё материальное положение одной из центральных тем судебного разбирательства, упоминая финансовые трудности. Однако актриса заявила, что её слова были неверно истолкованы.





«Питт неверно истолковал мои слова. Я не говорила, что нуждаюсь в деньгах. Речь шла о том, чтобы отделить свои финансы от контролирующего и абьюзивного бывшего мужа. Эта разница имеет значение», — говорится в судебных документах.