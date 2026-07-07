У Александра Устюгова больше нет задолженности перед ФНС
Александр Устюгов полностью рассчитался с Федеральной налоговой службой. По данным «Звездача», актёр погасил задолженность по Единому налоговому счёту, которая ранее составляла 301 тысячу 30 рублей.
Ещё недавно Устюгов числился в списке знаменитостей, имеющих задолженность перед ФНС. Однако теперь финансовый вопрос полностью урегулирован: сумма долга выплачена в полном объёме, а каких-либо непогашенных обязательств перед налоговой службой за артистом больше не числится.
На данный момент никаких новых претензий со стороны ФНС к Александру Устюгову нет. Таким образом, актёр полностью закрыл вопрос с налоговой задолженностью и больше не имеет долгов перед ведомством.
Отметим, что в последнее время налоговые обязательства известных артистов и блогеров всё чаще оказываются в центре внимания. Многие публичные личности предпочитают оперативно погашать задолженности после их выявления, и Александр Устюгов также решил не затягивать с урегулированием ситуации.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России