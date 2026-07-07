У Александра Устюгова больше нет задолженности перед ФНС

07 июля 2026, 17:22

Александр Устюгов погасил долг перед ФНС в размере более 300 тыс. рублей

Александр Устюгов (Фото: Instagram* / @ekibastuzband)

Александр Устюгов полностью рассчитался с Федеральной налоговой службой. По данным «Звездача», актёр погасил задолженность по Единому налоговому счёту, которая ранее составляла 301 тысячу 30 рублей.