Достижения.рф

У Александра Устюгова больше нет задолженности перед ФНС

Александр Устюгов погасил долг перед ФНС в размере более 300 тыс. рублей
Александр Устюгов (Фото: Instagram* / @ekibastuzband)

Александр Устюгов полностью рассчитался с Федеральной налоговой службой. По данным «Звездача», актёр погасил задолженность по Единому налоговому счёту, которая ранее составляла 301 тысячу 30 рублей.



Ещё недавно Устюгов числился в списке знаменитостей, имеющих задолженность перед ФНС. Однако теперь финансовый вопрос полностью урегулирован: сумма долга выплачена в полном объёме, а каких-либо непогашенных обязательств перед налоговой службой за артистом больше не числится.

На данный момент никаких новых претензий со стороны ФНС к Александру Устюгову нет. Таким образом, актёр полностью закрыл вопрос с налоговой задолженностью и больше не имеет долгов перед ведомством.

Отметим, что в последнее время налоговые обязательства известных артистов и блогеров всё чаще оказываются в центре внимания. Многие публичные личности предпочитают оперативно погашать задолженности после их выявления, и Александр Устюгов также решил не затягивать с урегулированием ситуации.

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Софья Метелева

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