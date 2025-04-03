«Конец истории или мыльная опера?»: Канье Уэст рассказал об уходе от него Бьянки Цензори

Канье Уэст (Фото: Инстаграм* @ye)
Слушатели, поклонники, зрители и просто любопытные пользователи Сети уже окончательно запутались в отношениях рэп-исполнителя Канье Уэста и его вечно обнажённой супруги Бьянки Цензори. Уже около полугода ходят слухи, что пара разводится.
В последние пару месяцев эти разговоры только усилились. Одни считают, что звёздная пара уже давно не вместе, а только «делают вид». Другие, напротив, твёрдо уверены: у скандальных супругов, как и у всех творческих личностей, есть разногласия, но они их преодолеют и останутся семьёй. Третьи и вовсе говорят, что Бьянка уже давно бы ушла от мужа, но она сильно от него зависит. Сами же объекты пересудов всю эту противоречивую информацию до поры никак не комментировали.
Наконец рэпер, похоже, решил расставить все точки над i. Он записал новый трек под названием «BIANCA», в котором прямо заявил, что жена ушла от него. Последней каплей для женщины стали возмутительные высказывания певца в социальных сетях. Напомним, в них Уэст требовал освободить своего приятеля Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми и насилии, в том числе над несовершеннолетними, а также унижал полных людей и евреев. Соотечественнице Муссолини по рождению и австралийке по гражданству это вряд ли могло бы понравиться.
Из-за постоянного стресса у Бьянки начались панические атаки — она устала от скандальных выходок Уэста, которые отражаются и на ее репутации.
Музыкант понял, что Цензори его бросила, когда отследил её местоположение в специальном приложении. Она села в машину и уехала в неизвестном направлении. Также Уэст обвиняет семью Бьянки в том, что они хотят посадить его за решетку. Видимо, рэпер опасается, что жена может рассказать про него нелицеприятные вещи.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Наконец рэпер, похоже, решил расставить все точки над i. Он записал новый трек под названием «BIANCA», в котором прямо заявил, что жена ушла от него. Последней каплей для женщины стали возмутительные высказывания певца в социальных сетях. Напомним, в них Уэст требовал освободить своего приятеля Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми и насилии, в том числе над несовершеннолетними, а также унижал полных людей и евреев. Соотечественнице Муссолини по рождению и австралийке по гражданству это вряд ли могло бы понравиться.
Из-за постоянного стресса у Бьянки начались панические атаки — она устала от скандальных выходок Уэста, которые отражаются и на ее репутации.
«Моя малышка сбежала, но сначала она пыталась меня упечь. Не пойду в больницу, потому что я не болен, я просто не понимаю. У нее паническая атака, и ей не нравится, что я написал в Твиттере. Пока Бьянка не вернется, я не буду спать всю ночь. Я правда не знаю, где она», — спел Канье в своей новой композиции.
Музыкант понял, что Цензори его бросила, когда отследил её местоположение в специальном приложении. Она села в машину и уехала в неизвестном направлении. Также Уэст обвиняет семью Бьянки в том, что они хотят посадить его за решетку. Видимо, рэпер опасается, что жена может рассказать про него нелицеприятные вещи.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов