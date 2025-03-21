Собственные дети и евреи: Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
Рэпер Канье Уэст обнародовал свой «список предателей». Соответствующий пост музыкант опубликовал в соцсети Х.
Не совсем понятно, что исполнитель вкладывает в понятие «предатель», однако он уточнил, что все указанные в списке люди когда-то причинили ему боль, за которую он не может их простить.
В список вошли практически все люди, с которыми Уэст работал и жил, в частности, его бывшие девушки, музыканты, деятели моды, известные бренды и даже собственные дети.
В список предателей вошли: его семья и дети, бывшая супруга Ким Кардашьян, рэпер Jay Z, певица Эмбер Роуз, с которой Уэст ранее встречался, компании Adidas и Balenciaga, исполнитель Трэвис Скотт, евреи, чёрное комьюнити и многие другие.
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В список вошли практически все люди, с которыми Уэст работал и жил, в частности, его бывшие девушки, музыканты, деятели моды, известные бренды и даже собственные дети.
В список предателей вошли: его семья и дети, бывшая супруга Ким Кардашьян, рэпер Jay Z, певица Эмбер Роуз, с которой Уэст ранее встречался, компании Adidas и Balenciaga, исполнитель Трэвис Скотт, евреи, чёрное комьюнити и многие другие.
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Анастасия Чинкова