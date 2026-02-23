«Конфеты, где девочка в платочке»: Бурак Озчивит признался в любви к русским сладостям

23 февраля 2026, 15:45

Актёр Бурак Озчивит всегда носит с собой конфеты «Мишка косолапый»

Бурак Озчивит (Фото: Instagram* / @burakozcivit)

Турецкий актёр Бурак Озчивит неожиданно рассказал о своей гастрономической слабости — оказалось, звезда обожает русские конфеты и даже постоянно держит их при себе.