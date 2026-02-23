«Конфеты, где девочка в платочке»: Бурак Озчивит признался в любви к русским сладостям
Турецкий актёр Бурак Озчивит неожиданно рассказал о своей гастрономической слабости — оказалось, звезда обожает русские конфеты и даже постоянно держит их при себе.
В шоу Aleko in my bag артист признался, что является большим поклонником шоколада и часто носит сладости прямо в сумке. В качестве доказательства он достал знаменитые конфеты «Мишка косолапый» и объяснил, что получил к ним особую привязанность благодаря российским поклонникам.
По словам Озчивита, во время частых визитов в Россию фанаты регулярно дарят ему сладости, поэтому теперь они стали его постоянным спутником. Кроме того, актёр отметил, что любит и другие популярные конфеты — «те, где изображена девочка в платочке», намекнув на ещё один классический российский бренд.
Признание актёра удивило поклонников и вызвало волну шуток в сети — многие уверены, что после знакомства с «Птичьим молоком» список любимых десертов звезды точно расширится.
