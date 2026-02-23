Рита Дакота сравнила себя с женой Джейсона Стэтхема после неудачной пластики

23 февраля 2026, 13:27

Рита Дакота заявила, что её внешность стала похожа на Роузи Хантингтон-Уайтли

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Певица Рита Дакота поделилась откровенным признанием о последствиях пластической операции и неожиданно сравнила себя с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли, супругой актёра Джейсона Стэтхема.