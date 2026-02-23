Рита Дакота сравнила себя с женой Джейсона Стэтхема после неудачной пластики
Певица Рита Дакота поделилась откровенным признанием о последствиях пластической операции и неожиданно сравнила себя с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли, супругой актёра Джейсона Стэтхема.
Артистка рассказала, что в последние дни подписчики массово присылают ей сообщения о внешнем сходстве с моделью, которую сейчас активно обсуждают в сети и критикуют за якобы чрезмерное использование филлеров.
По словам Дакоты, причина изменений во внешности вовсе не в уколах красоты. Певица объяснила, что дело в последствиях неудачной блефаропластики — операции по коррекции век.
Исполнительница призналась, что после операции столкнулась с серьёзными эстетическими проблемами: асимметрией глаз, отёчностью и изменением мимики. По её словам, похожие признаки она заметила и у модели.
Дакота также выразила сочувствие Хантингтон-Уайтли, отметив, что восстановление после подобных вмешательств занимает длительное время, а полностью вернуть прежнюю внешность зачастую невозможно — даже при наличии больших финансовых возможностей.
