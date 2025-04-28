Пластический хирург Осман раскрыла правду о внешности Светланы Зейналовой

Светлана Зейналова (Фото: Инстаграм* @svetlanazey)
Пластический хирург и врач-дерматолог-косметолог Мадина Осман высказала мнение о натуральности красоты 47-летней телеведущей Светланы Зейналовой, передает сайт «Страсти».
Специалист выразила мнение, что телеведущая прибегала к услугам пластического хирурга.
Осман добавила, что Зейналова выглядит в соответствии со своим возрастом, однако стиль одежды прибавляет ей годы.
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«Потому что на старых фотографиях у Светланы заметны брыльки. Да и само по себе у нее лицо достаточно тяжелое, поэтому без помощи специалиста возрастные изменения были бы очень видны», — пояснила врач.
Осман добавила, что Зейналова выглядит в соответствии со своим возрастом, однако стиль одежды прибавляет ей годы.
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