«Свободная женщина»: Волочкова раскрыла, собирается ли ещё выходить замуж

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не планирует выходить замуж в ближайшие годы.
«Меня так удивляет то, что все полагают, что если я дочь замуж выдала, то на очереди я. Но спешу вас всех, мои дорогие, расстроить. Анастасия Волочкова — свободная женщина, которая очень ценит и любит свою независимость. В ближайшие годы у меня не будет времени на свадьбы, отношения, женихов и так далее. У меня есть время только на свои концерты, репетиции и гастроли», — сообщила Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она подчеркнула, что находится замужем за работой, и призвала женщин вкладывать силы в любимое дело, которое никогда не предаст. По словам Волочковой, плоды, которое оно принесёт, «гораздо приятнее, чем объятия какого-нибудь мужика».
Балерина подчеркнула, что именно балетное мастерство помогает сохранить ей молодость и здоровье, а от мужчин она часто получала немало подножек и предательств.
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