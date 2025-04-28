«Могу сутками не брать телефон»: Дмитрий Колдун рассказал об отношениях с женой

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)
Дмитрий Колдун заявил, что может сутки не общаться с женой из-за работы, передает Леди Mail.
Певец в браке с супругой уже 13 лет. По словам Дмитрия, в их отношениях присутствует абсолютное доверие.
Исполнитель добавил, что очень счастлив в браке с Викторией.
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«Я никогда не давал повода жене ревновать и не был замечен в каких-либо компрометирующих историях, так что с чего ей волноваться? Я могу сутки не брать телефон и писать жене, что занят, но и это не вызовет у нее подозрений, потому что она понимает — я работаю», — рассказал Колдун.
Исполнитель добавил, что очень счастлив в браке с Викторией.
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