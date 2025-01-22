Конфликт с НТВ, оскорбление Бузовой, дочь от суррогатной матери и «анальные бородавки»: громкие скандалы Божены Рынской

Божена Рынска (Фото: соцсети)
Послужной список журналистки, светской обозревательницы Божены Рынской немал: была колумнисткой в газете «Известия», в журнале GQ, на портале «Газета.Ru», ведёт свой блог на платформе «Живой Журнал», который отличается обилием колкостей и язвительных комментариев в адрес медийных персон, написала книгу «Слава Богу, я VIP!», в ней она поделилась своими впечатлениями от общения с представителями бомонда.
Также стоит отметить, что Рынска не раз была замечена в громких скандалах. Подробнее — в материале «Радио 1».
В 2010 году разразился скандал между Рынской и писательницей Татьяной Толстой. Светская обозревательница заявила, что есть такие люди, которые перекладывают свои проблемы на других, и утверждала, что все они необразованные и низкого происхождения. Рынска призывала бить их «до кровавых соплей».
В этом же посте упоминалась Толстая, и выглядело это так, будто писательница поддерживает Божену в этом вопросе. Татьяна оставила едкий комментарий: когда у Божены были проблемы с ногами, та попросила сварить ей гречневую кашу, а потом принести сыр и помочь с домработницей. Рынска не смогла проигнорировать намёк и обвинила Толстую во вранье.
В том же году Божена поссорилась с актёром Никитой Джигурдой на съёмках программы «Полуночник» Владимира Молчанова. Журналистка пригрозила шоумену вылить на него горячий чай, но благодаря ведущему обошлось без насилия в эфире.
В 2012 году во время передачи «Прогнозы» на канале «ТВ Центр» Рынска кинула в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой такую фразу:
Позже Божена снова негативно высказывалась о Бузовой, сообщает NEWS.ru
В 2014 году Божена Рынска решила защитить дочь олигарха — Марию Байбакову, написавшую «кодекс правил обращения с прислугой». И хотя сама девушка извинилась за этот «документ», Божена решила защитить её в соцсетях: она назвала всех, кто не согласен с ней и не может купить то, что рекламируется в журнале Tatler, «анальными бородавками».
В 2012 году стало известно, что Божена Рынска состоит в отношениях с политологом и одним из основателей телеканала НТВ Игорем Малашенко. В 2013-м они вдвоём накинулись на журналистов телеканала, которые, по версии Рынской, поджидали и приставали к ним возле дома. Драка со съёмочной группой закончилась уголовным делом и судами. Божену приговорили к году исправительных работ.
Божена Рынска и Игорь Малашенко (Фото: соцсети)
В 2018-м Малашенко развёлся с женой, а в сентябре того же года женился на Божене.
В феврале 2019 года Малашенко повесился в своём доме в Испании. После его смерти Рынска и бывшая жена Игоря боролись за его имущество.
Божена Рынска с дочерью Евгенией (Фото: соцсети)
В марте 2020 года Божена стала мамой: суррогатная мать родила ей девочку Евгению, наследницу состояния Малашенко.
После смерти мужа журналистка периодически жаловалась на своё бедственное положение и распродавала личные вещи люксовых брендов.
Рынска всегда была настроена оппозиционно по отношению к российской власти. В 2011—2012 гг. она активно участвовала в митингах. В 2022 году Божена не поддержала СВО и решила уехать из страны. Она продала квартиру в центре Москвы, недалеко от Патриарших прудов, которая досталась ей от Малашенко, и улетела в Израиль. Там ей не понравилось, и она переехала жить в Латвию.
Божена Рынска (Фото: соцсети)
В 2024 году в интервью «Новой газете»* Рынска едко высказалась о русских, которые живут в Латвии: она назвала их «быдляцким днищем» и «конченными животными».
Ненависть к России не помешала Божене вернуться на родину в июне 2024 года, чтобы сделать пластическую операцию. У себя в соцсетях она подробно описывала преображение и хвалила пластического хирурга.
Сейчас Божена продолжает жить в Латвии и ведёт свой телеграм-канал.
*внесена в список иноагентов
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Конфликт с Татьяной Толстой
В 2010 году разразился скандал между Рынской и писательницей Татьяной Толстой. Светская обозревательница заявила, что есть такие люди, которые перекладывают свои проблемы на других, и утверждала, что все они необразованные и низкого происхождения. Рынска призывала бить их «до кровавых соплей».
В этом же посте упоминалась Толстая, и выглядело это так, будто писательница поддерживает Божену в этом вопросе. Татьяна оставила едкий комментарий: когда у Божены были проблемы с ногами, та попросила сварить ей гречневую кашу, а потом принести сыр и помочь с домработницей. Рынска не смогла проигнорировать намёк и обвинила Толстую во вранье.
Про «сявок» и «анальные бородавки»
В том же году Божена поссорилась с актёром Никитой Джигурдой на съёмках программы «Полуночник» Владимира Молчанова. Журналистка пригрозила шоумену вылить на него горячий чай, но благодаря ведущему обошлось без насилия в эфире.
В 2012 году во время передачи «Прогнозы» на канале «ТВ Центр» Рынска кинула в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой такую фразу:
«Ну-ка! Будут меня еще сявки всякие перебивать».Божена Рынска (Фото: соцсети)
Позже Божена снова негативно высказывалась о Бузовой, сообщает NEWS.ru
В 2014 году Божена Рынска решила защитить дочь олигарха — Марию Байбакову, написавшую «кодекс правил обращения с прислугой». И хотя сама девушка извинилась за этот «документ», Божена решила защитить её в соцсетях: она назвала всех, кто не согласен с ней и не может купить то, что рекламируется в журнале Tatler, «анальными бородавками».
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Брак с Малашенко и суррогатное материнство
В 2012 году стало известно, что Божена Рынска состоит в отношениях с политологом и одним из основателей телеканала НТВ Игорем Малашенко. В 2013-м они вдвоём накинулись на журналистов телеканала, которые, по версии Рынской, поджидали и приставали к ним возле дома. Драка со съёмочной группой закончилась уголовным делом и судами. Божену приговорили к году исправительных работ.
Божена Рынска и Игорь Малашенко (Фото: соцсети)
В 2018-м Малашенко развёлся с женой, а в сентябре того же года женился на Божене.
В феврале 2019 года Малашенко повесился в своём доме в Испании. После его смерти Рынска и бывшая жена Игоря боролись за его имущество.
Божена Рынска с дочерью Евгенией (Фото: соцсети)
В марте 2020 года Божена стала мамой: суррогатная мать родила ей девочку Евгению, наследницу состояния Малашенко.
После смерти мужа журналистка периодически жаловалась на своё бедственное положение и распродавала личные вещи люксовых брендов.
Жизнь за границей и возвращение в Россию
Рынска всегда была настроена оппозиционно по отношению к российской власти. В 2011—2012 гг. она активно участвовала в митингах. В 2022 году Божена не поддержала СВО и решила уехать из страны. Она продала квартиру в центре Москвы, недалеко от Патриарших прудов, которая досталась ей от Малашенко, и улетела в Израиль. Там ей не понравилось, и она переехала жить в Латвию.
Божена Рынска (Фото: соцсети)
В 2024 году в интервью «Новой газете»* Рынска едко высказалась о русских, которые живут в Латвии: она назвала их «быдляцким днищем» и «конченными животными».
Ненависть к России не помешала Божене вернуться на родину в июне 2024 года, чтобы сделать пластическую операцию. У себя в соцсетях она подробно описывала преображение и хвалила пластического хирурга.
Сейчас Божена продолжает жить в Латвии и ведёт свой телеграм-канал.
*внесена в список иноагентов
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Анастасия Ларина