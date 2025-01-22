Тарасов объяснил, почему не будет участвовать в шоу, которые ведет Бузова

Дмитрий Тарасов (Фото: соцсети)
Бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов счастлив в браке с обладательницей титула «Вторая вице-мисс Россия-2014» Анастасией Костенко. Однако поклонники футболиста не оставляют попыток напомнить ему об экс-возлюбленной.
Так, в социальных сетях спортсмену задали вопрос о том, не хотел бы он принять участие в каком-нибудь телевизионном проекте, в том числе, ведущей которого является Бузова.
Дмитрий рассказал, что несколько раз получал предложения от организаторов, но пока не согласился сниматься. Он отметил, что причина этого вовсе не в его бывшей жене.
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Дмитрий рассказал, что несколько раз получал предложения от организаторов, но пока не согласился сниматься. Он отметил, что причина этого вовсе не в его бывшей жене.
«Звали много раз в "Звезды в Африке", "Выжить в Дубае". Так как нужно улетать из страны на долгое время, оставить семью и работу на длительные срок, пока не получается. Хотя честно, очень хотелось бы себя попробовать», — ответил Тарасов.Читайте также:
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Анастасия Хохлова