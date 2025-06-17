«Конкретно так разваливаюсь»: Ида Галич рассказала, как проходит ее вторая беременность
Ида Галич рассказала о трудностях при вынашивании второго ребенка
Блогер и телеведущая Ида Галич готовится стать мамой во второй раз. Как оказалось, беременность дается ей не просто, так как самочувствие ее подводит. Если в первом триместре звезду мучал токсикоз, то сейчас артистка просто разваливается.
«Токсикоз мучал весь первый триместр, а второй у меня был идеальный. Сейчас я на финишной прямой и, если честно, конкретно так разваливаюсь, но надеюсь, что благодаря ежедневной йоге снова войду в состояние, которое смогла удержать на втором триместре», — поделилась Галич.
К тому же Ида рассказала и о весе, который набрала во время беременности. Стрелка весов с 56 переместилась на цифру в районе 70 килограммов. По признанию блогера, во время первой беременности она набрала в два раза больше.
Как пишет Starhit, несмотря на свое плохое самочувствие, Галич не собиралась давать себе поблажек и не стала пропускать работу или отодвигать важные дела. Звезда продолжала усердно трудиться, как и привыкла это делать еще до беременности.