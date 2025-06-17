«Конкретно так разваливаюсь»: Ида Галич рассказала, как проходит ее вторая беременность

17 июня 2025, 04:45

Ида Галич рассказала о трудностях при вынашивании второго ребенка

Ида Галич (Фото: telegram/GALICH_onok)

Блогер и телеведущая Ида Галич готовится стать мамой во второй раз. Как оказалось, беременность дается ей не просто, так как самочувствие ее подводит. Если в первом триместре звезду мучал токсикоз, то сейчас артистка просто разваливается.







«Токсикоз мучал весь первый триместр, а второй у меня был идеальный. Сейчас я на финишной прямой и, если честно, конкретно так разваливаюсь, но надеюсь, что благодаря ежедневной йоге снова войду в состояние, которое смогла удержать на втором триместре», — поделилась Галич.