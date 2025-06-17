«Можно не работать, жить за мой счет»: Тося Чайкина состояла в отношениях с парнем, который развел ее на 2 млн рублей

17 июня 2025, 02:55

Тося Чайкина состояла в отношениях с парнем, который обманул ее на 2 млн рублей

Тося Чайкина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Тося Чайкина состояла в отношениях с парнем, который жил за ее счет, а после начал оскорблять и унижать звезду. Как оказалось, певица знала своего избранника Дениса много лет, но и подумать не могла, что тот так с ней обойдется.







«Тут я еще не осознаю, что тебе кайфово от того, что можно не работать, жить за мой счет, тратить два миллиона за два месяца, закрывая старые долги и придумывая новые причины… Чтобы я опять помогла. По приезде в Австралию ты начинаешь общение с бывшей женой, с которой вы толком не развелись, а в мой день рождения случайно присылаешь фотокарточку своей бывшей — ту, что лежит у тебя на кровати», — цитирует Тосю Starhit.

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«Этот человек называл меня „моя королева“, но стоило мне заговорить о том, что в паре важна финансовая независимость… Словом, если отбросить все романтические флюиды, возникает ощущение, что меня просто развели на деньги. „Ты кто такая? Я тебя своей невестой сделал“, — слышу я от него. Типичные качели», — рассказала Чайкина.

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«Мне жаль, что ты вообще меня знаешь. Я не плохой человек. Если бы ты хоть на день оказалась в моем теле, прожила бы мою жизнь — ты бы по-другому заговорила. Но пусть — пусть я буду для тебя и дном, и созависимым, и нарциссом, кем угодно… Раз тебе от этого легче — пусть будет так», — с гневом сказал Денис Чайкиной.