«Ради пиара»: Лейбл Юрия Киселева ответил Люсе Чеботиной после скандала на премии МУЗ ТВ

17 июня 2025, 00:27

Лейбл Юрия Киселева ответил Люсе Чеботиной после скандала на премии МУЗ ТВ

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Еще недавно певицу Люсю Чеботину связывали с лейблом Юрия Киселева, который занимался раскруткой артистки. На премии МУЗ ТВ звезда устроила скандал, раскритиковав бывших партнеров и потребовав от них вернуть ей права на исполнение хитов.





Свои слова с мероприятия Люся подтвердила в ходе съемок клипа «Каблук» и отметила, что хочет добиться справедливости. В ответ на это CEO Rocket Records Михаил Хавкин заявил, что певица вводит общественность в заблуждение и ее слова можно счесть за клевету.





«Существует ряд документально подтвержденных фактов, которые расходятся со словами артистки. Например, Люся Чеботина получала и продолжает получать доход с обсуждаемого музыкального контента, так как предоставила лицензию на использование прав на свои песни в рамках согласованного с ней договора. Проще говоря, лейбл не может „лишить прав“ на песни и не ограничивает в возможностях использования музыкального материала», — цитирует Хавкина Starhit.

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