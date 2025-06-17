«Ради пиара»: Лейбл Юрия Киселева ответил Люсе Чеботиной после скандала на премии МУЗ ТВ
Лейбл Юрия Киселева ответил Люсе Чеботиной после скандала на премии МУЗ ТВ
Еще недавно певицу Люсю Чеботину связывали с лейблом Юрия Киселева, который занимался раскруткой артистки. На премии МУЗ ТВ звезда устроила скандал, раскритиковав бывших партнеров и потребовав от них вернуть ей права на исполнение хитов.
Свои слова с мероприятия Люся подтвердила в ходе съемок клипа «Каблук» и отметила, что хочет добиться справедливости. В ответ на это CEO Rocket Records Михаил Хавкин заявил, что певица вводит общественность в заблуждение и ее слова можно счесть за клевету.
«Существует ряд документально подтвержденных фактов, которые расходятся со словами артистки. Например, Люся Чеботина получала и продолжает получать доход с обсуждаемого музыкального контента, так как предоставила лицензию на использование прав на свои песни в рамках согласованного с ней договора. Проще говоря, лейбл не может „лишить прав“ на песни и не ограничивает в возможностях использования музыкального материала», — цитирует Хавкина Starhit.
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Как оказалось, у партнеров Чеботиной вызвало недопонимание столь странное поведение звезды. Команда до сих пор занимается продвижением Люси, и к ней прикреплен персональный менеджер, который дан ей в знак уважения за работу с лейблом. К тому же каждый релиз Чеботиной сопровождается поддержкой маркетологов. Если же говорить про условия в контракте, то там видно, что самые большие процентные начисления идут на счета звезды.
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Представители команды артистки заверили, что все доказательства их слов заверены документально. К тому же лейбл вкладывал личные средства в раскрутку Люси.
Михаил Хавкин заявил, что подобные выпады Чеботина делает только для того, чтобы про нее забывали. Такие заявления артистки нацелены исключительно на пиар. В команде Люси отметили, что такое поведение остается на совести звезды.