«Возвращать деньги не обязан»: Канье Уэст заработал миллионы на несостоявшихся шоу в России

08 октября 2026, 11:32

Канье Уэст может получить $20 млн за отменённые концерты в России

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Канье Уэст может получить около $20 млн за концерты в России, которые в итоге были отменены. При этом, судя по условиям контракта, возвращать полученную сумму рэпер, вероятно, не обязан.