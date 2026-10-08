Достижения.рф

«Возвращать деньги не обязан»: Канье Уэст заработал миллионы на несостоявшихся шоу в России

Канье Уэст может получить $20 млн за отменённые концерты в России
Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Канье Уэст может получить около $20 млн за концерты в России, которые в итоге были отменены. При этом, судя по условиям контракта, возвращать полученную сумму рэпер, вероятно, не обязан.



Как пишет «Коммерсант», условия договора не предусматривают возврат этих средств в случае отмены выступлений. Поэтому деньги могут остаться у команды артиста даже несмотря на то, что российские зрители не увидели запланированное шоу.

При этом все $20 млн не достанутся лично Канье. Часть суммы должна уйти на оплату работы его команды и другие связанные с организацией выступлений расходы.

Так, отмена концертов может обернуться для рэпера многомиллионным доходом даже без выхода на сцену. Точные финансовые условия договора и окончательная сумма, которая останется у самого артиста, публично не раскрываются.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0