«Возвращать деньги не обязан»: Канье Уэст заработал миллионы на несостоявшихся шоу в России
Канье Уэст может получить около $20 млн за концерты в России, которые в итоге были отменены. При этом, судя по условиям контракта, возвращать полученную сумму рэпер, вероятно, не обязан.
Как пишет «Коммерсант», условия договора не предусматривают возврат этих средств в случае отмены выступлений. Поэтому деньги могут остаться у команды артиста даже несмотря на то, что российские зрители не увидели запланированное шоу.
При этом все $20 млн не достанутся лично Канье. Часть суммы должна уйти на оплату работы его команды и другие связанные с организацией выступлений расходы.
Так, отмена концертов может обернуться для рэпера многомиллионным доходом даже без выхода на сцену. Точные финансовые условия договора и окончательная сумма, которая останется у самого артиста, публично не раскрываются.
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