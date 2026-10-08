Стало известно о последнем выступлении Анатолия Кашпировского
Анатолий Кашпировский планировал выступить в Стамбуле этой осенью — за несколько месяцев до смерти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища начали готовить прощание с главным магом СССР. Знакомые Кашпировского рассказали, что одни из последних сеансов целитель провёл в мае.
Уже тогда окружающие замечали, что Анатолий Михайлович угасает: ему не хватало энергии, но он держался. Коллеги психотерапевта считают, что его могли подкосить регулярные перелёты по работе.
Напомним, что Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Причина смерти гипнотизёра — острая сердечная недостаточность. За несколько месяцев до смерти он перенёс экстренную операцию: у него обнаружили опухоль.
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