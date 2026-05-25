«Конкурс давно превратился в шлак»: Пригожин высказался о «Евровидении»
Иосиф Пригожин жёстко раскритиковал «Евровидение»
Иосиф Пригожин резко высказался о конкурсе «Евровидение», заявив, что шоу давно потеряло связь с музыкой и стало политизированной площадкой. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению продюсера, культура и спорт должны объединять людей, а не становиться инструментом разделения между странами.
«"Евровидение" давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет», — заявил Иосиф Пригожин в беседе с ТАСС.
Супруг Валерии также подчеркнул, что сегодня конкурс, по его мнению, уже не имеет отношения к настоящему музыкальному искусству.
«Конкурс давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет», — добавил продюсер.Кроме того, Пригожин выступил против ограничений в сфере культуры и отметил, что искусство должно оставаться вне политики и служить мостом между странами.