«Конкурс давно превратился в шлак»: Пригожин высказался о «Евровидении»

25 мая 2026, 17:12

Иосиф Пригожин жёстко раскритиковал «Евровидение»

Иосиф Пригожин резко высказался о конкурсе «Евровидение», заявив, что шоу давно потеряло связь с музыкой и стало политизированной площадкой. Об этом сообщает ТАСС.





По мнению продюсера, культура и спорт должны объединять людей, а не становиться инструментом разделения между странами.





«"Евровидение" давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет», — заявил Иосиф Пригожин в беседе с ТАСС.

«Конкурс давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет», — добавил продюсер.