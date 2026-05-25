Прибыль кинокомпании Михаила Галустяна упала почти вдвое

Михаил Галустян

Михаил Галустян столкнулся со снижением прибыли своей кинокомпании Fresh Film. Об этом сообщает Super.



По данным сервиса Rusprofile, по итогам 2025 года чистая прибыль ООО «Фреш-Фильм» составила 12 миллионов рублей — почти в два раза меньше, чем годом ранее.

В 2024 году компания заработала около 20 миллионов рублей прибыли. При этом выручка студии также снизилась — с 233,9 миллиона рублей до 203,2 миллиона.

Михаил Галустян основал Fresh Film в 2013 году вместе с продюсером Арменом Ананикяном. Среди проектов студии — фильмы «Непрощенный», «Папы», «Баба Яга спасает мир» и «Артек. Большое путешествие».

Кроме того, артист является учредителем продюсерского центра «Галустян», где прибыль за прошлый год также сократилась — на 11%, до 2,6 миллиона рублей.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

