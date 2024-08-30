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Конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдёт в швейцарском Базеле

30 августа 2024, 12:49
Фото: istockphoto/Lesia Pryriz

Фото: istockphoto/Lesia Pryriz

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдёт в мае в швейцарском городе Базель. Местом проведения выступлений участников станет Санкт-Якобс Халле.


Об этом заявил Европейский вещательный союз (EBU), который занимается организацией и проведением конкурса. По традиции страной проведения очередного «Евровидения» становится государство, представитель которого одержал победу на предыдущем конкурсе. Победителем состязания исполнителей в мае этого года в шведском Мальмё стал представляющий Швейцарию певец Nemo с песней The Code.

Конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года. С 2015 года в нём принимает участие Австралия. Россия в конкурсе не участвует с 2022 года.

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#евровидение
#государство
Психиатр Шуров высказался об отношениях Лепса с юной возлюбленной
29 августа 2024, 21:46

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Психиатр-нарколог Василий Шуров высказал мнение о том, что молодая возлюбленная эстрадного исполнителя Григория Лепса уже скучает рядом с ним.
О создании семьи парой пора рано говорить, считает врач.

«Что касается Григория Лепса, сложно отделить пиар от реальности, будет ли там какая-та семья. Видно, девочка рядом с ним уже скучает и не в восторге от этой темы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее певец Григорий Лепс в социальных сетях публиковал снимок с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой на отдыхе в Турции. Пара фотографировалась за столом. На фото 62-летний артист был в голубой рубашке с короткими рукавами и очках, обнимал свою возлюбленную и улыбался. Аврора была одета в простое чёрное платье.

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Актриса Орнелла Мути прилетит погулять по Петербургу
Итальянская актриса Орнелла Мути прилетит в Россию на открытие выставки
29 августа 2024, 21:33

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Легенда мирового кино итальянская актриса Орнелла Мути летит в Россию на открытие выставки художника Никаса Сафронова 31 августа.
«Актриса села в самолёт до Стамбула и оттуда прилетит в Петербург», – сообщает Telegram-канал Mash.
Звезда кино собирается погулять по культурной столице и посмотреть красоты России.

До этого Мути посещала Россию в ноябре 2023 года. Тогда легендарная актриса привезла постановку «Героическая жизнь гения» в честь композитора Людвига Бетховена. Спектакль показывали в Театре на Таганке в Москве.

Партнерша Алена Делона по фильмам родом из Рима, но ее дед и бабушка родились в Санкт-Петербурге. Сама Орнелла рассказывала, как в детстве мама пела ей песни на русском. Поэтому актриса считает русские традиции частью своей культуры.

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Группа АВВА запретила Трампу использовать свои песни на мероприятиях

«Смотрит на мир через разврат»: как прошла женитьба сына Королёвой на стриптизерше из Узбекистана

«Какая же ты дрянь»: Кудрявцева обрушилась на Лазарева за слова о возрасте и фотофильтрах
#кино
#жизнь
#спектакль
#традиции
#актриса
#мама
#петербург
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Группа АВВА запретила Трампу использовать свои песни на мероприятиях
29 августа 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Знаменитая шведская группа АВВА и звукозаписывающая компания Universal Music заявили протест по поводу использования песен музыкального коллектива в ходе предвыборных мероприятий кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Об этом сообщила шведская газета Svenska Dagbladet. По словам представителей звукозаписывающего лейбла, они вместе с участниками группы с удивлением узнали о появлении видеозаписей с митингов и предвыборных встреч Трампа, на которых звучат записи ансамбля. Они потребовали, чтобы всё это было немедленно прекращено и удалено из сети.

Менеджеры Universal Music подчеркнули, что не получали никаких запросов на использование музыки, как и не давали Трампу и его сторонникам никаких разрешений и лицензий.

Скорее всего, речь идёт о предвыборной встрече Трампа в городе Сент-Клауд в штате Миннесота, где проживает много выходцев из Швеции. Там в присутствии восьми тысяч сторонников трампа звучал хит АВВА «The Winner Takes It All» («Победитель забирает всё»).

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#выборы
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Блиновская не будет платить более 1 миллиарда рублей налогов
Блиновская обжаловала доначисление налогов на сумму более 1 миллиарда рублей
29 августа 2024, 04:30

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская подала кассационную жалобу на решение о доначислении ей более 1 миллиарда рублей налогов. Информация о подаче жалобы была зарегистрирована в картотеке арбитражных дел Московского городского суда. Дата рассмотрения кассации пока не назначена.
Налоговая служба проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что она не доплатила почти 918 миллионов рублей. Кроме того, на сумму налога были начислены пени и штрафы на общую сумму почти 227 миллионов рублей, что в итоге составило 1 миллиард 135 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы и апелляционный суд отклонили ее жалобы, и теперь дело продолжится в кассации.

Параллельно с налоговыми разбирательствами Следственный комитет возбудил уголовное дело против Блиновской об уклонении от уплаты налогов. Расследование завершено, и Савеловский суд Москвы 30 августа начнет рассмотрение дела по существу. Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов и легализации денежных средств, и позже помещена под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

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#налоги
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#елена блиновская
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«Смотрит на мир через разврат»: как прошла женитьба сына Королёвой на стриптизерше из Узбекистана
28 августа 2024, 13:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

21 августа сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко женился на 23-летней Мелиссе Фокс. Оказалось, что избранницей наследника звездной четы стала бывшая стриптизерша. Какие отношения у Королёвой со снохой и что известно о девушке расскажет редакция «Радио 1».

Свадьба сына Наташи Королёвой


Сын Наташи Королёвой Архип Глушко и его возлюбленная Мелисса узаконили отношения 21 августа. Место и дата выбора стали символичными: именно в этот день 21 год назад в Санкт-Петербурге стали мужем и женой родители Архипа.

Церемония была закрытой, на ней присутствовали только родные, друзья и несколько подруг невесты. Королёва сама организовала развлекательную программу, поэтому не нуждалась в ведущем. Архип и Мелисса обменялись обручальными кольцами в Дворце бракосочетания на Фурштатской улице, где когда-то это сделали родители Архипа. Молодожены и их гости перемещались по городу на каретах, а празднование проходило на крыше ресторана с видом на Дворцовую площадь.


Что известно о супруге Архипа Мелиссе Фокс


Мелисса Фокс — это сценический псевдоним, а настоящее имя девушки — Анна Волынкина. Она родилась в Ташкенте, но вскоре ее семья переехала в Кемеровскую область. Будучи школьницей, будущая жена Королевой занималась шитьем и дизайном одежды. После завершения девятого класса она поступила в медицинское училище, но так и не окончила учебу. В 18 лет Волынкина переехала в Москву, где начала работать стриптизершей в клубах.

В интервью Мелисса упоминала, что в удачные месяцы зарабатывала до 800 тысяч рублей. По ее словам, когда она начала встречаться с Архипом, у нее не было финансовых интересов, так как на тот момент он был студентом без дохода.

Архип и Мелисса встретились в 2020 году в компании друзей. Девушка выделялась своим внешним видом: она обладала пятым размером груди и длинными волосами. Пара некоторое время жила в доме родителей Архипа, а затем переехала в однокомнатную квартиру в Москве. В 2021 году Архип сделал своей избраннице предложение. В настоящее время не занимается стриптизом. По совету звездного Тарзана, она стала визажистом.


Фото: соцсети А. Глушко

Как Королёва воспринимает сноху


Наташа Королёва никогда не высказывалась негативно о своей будущей невестке. Однако на праздновании дня рождения сына она публично упомянула его бывших подруг. Некоторые интернет-пользователи усмотрели в этом насмешку над Мелиссой.

В шоу-бизе раскритиковали выбор Архипа


Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru рассказал, что свадьба Архипа Глушко разделила мнения в шоу-бизнесе. В закулисье одни выражают поддержку Королёвой, другие же считают, что ей не следовало принимать в семью бывшую стриптизершу.

«Стриптизерша — это человек без образования. Это подразумевает, что она видит жизнь лишь через призму разврата и сексуальности. Королева уважает выбор сына. Но, на мой взгляд, мадам ищет выгоду в этой семье. Возможна ее заинтересованность в звездной карьере», — отметил Дворцов.

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«Какая же ты дрянь»: Кудрявцева обрушилась на Лазарева за слова о возрасте и фотофильтрах
Певец Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева некрасивая без фильтров
28 августа 2024, 11:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева были ведущими международного фестиваля «Новая волна» в Сириусе. Со сцены артист напомнил зрителям, что его коллега является ведущей шоу уже на протяжении 20-ти лет, что задело Кудрявцеву. О подробностях инцидента расскажет редакция «Радио 1».

Кудрявцева назвала Лазарева «дрянью»


Телеведущая Лера Кудрявцева назвала певца Сергея Лазарева «дрянью» после того, как со сцены на «Новой волне» он отметил, что конкурс проходит уже 20 лет, а Лера является его бессменной ведущей. Кудрявцева запретила артисту упоминать ее возраст, на что он в шутку сказал, что ей всего 16 лет.

«Какая же ты дрянь, Сережа Лазарев! Напомни еще раз всем мой возраст!» — закричала в микрофон телеведущая.

Кроме того, Лазарев добавил, что Кудрявцева, с которой у него ранее были романтические отношения, «до сих пор испытывает к нему чувства».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лазарев назвал Кудрявцеву «страшненькой»


На этом обмен колкостями между коллегами по сцене и бывшими возлюбленными не закончился. Сергей Лазарев в гримерке у телеведущей увидел, как она снимает себя на телефон с использованием фильтров.

«Лера, ну фу, что за фильтры?» — воскликнул певец.

После этого финалист «Евровидения-2019» принялся высмеивать телеведущую, обращаясь к ее поклонникам.

«Вы понимаете, какая Кудрявцева на самом деле страшная? Она такой фильтр накладывает – и красотка. Соска, я даже бы сказал. А на самом деле – страшненькая девочка. Сейчас она сидит без ресниц, с синяками под глазами. Без слез не взглянешь», — шутливо заявил артист.
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Лидер группы «Ногу свело» обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
28 августа 2024, 06:37

Фото: istock/Zolnierek

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов.
В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Покровского, в котором он оспаривал решение Министерства юстиции о включении его в реестр. Сейчас артист подал апелляцию, однако дата судебного заседания пока не назначена. Об этом сообщила пресс-служба суда РИА Новости.

Максим Покровский* был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году. С момента внесения его в этот список, Покровский* активно пытался оспорить это решение в суде.

Согласно материалам, представленным в суде, музыкант был обвинен в ведении политической деятельности под иностранным влиянием, распространении материалов с антироссийской позицией, а также в публикации информации из источников, признанных в России иностранными агентами, включая украинские YouTube-каналы. Мосгорсуд утвердил это решение, после чего апелляционные и кассационные суды также отклонили жалобы Покровского*.

Министерство юстиции России внесло Покровского* в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. За несколько лет до этого он переехал в США.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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‎«‎Вскрылись обстоятельства со стороны певицы»: Алсу и Абрамов официально развелись
Shot: Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись
27 августа 2024, 15:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката Абрамова.
По данным канала, брак был расторгнут в Пресненском районном суде города Москвы. Адвокат Александр Добровинский заявил, что перед этим вскрылись обстоятельства со стороны певицы, из-за которых брак не мог продолжать своё существование.

Напомним, в мае певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга. Адвокат бизнесмена, Александр Добровинский, намекнул, что у Алсу уже есть новые отношения.

Ранее актриса, певица и модель Анна Калашникова сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак. По ее словам, Абрамов ещё поборется за внимание и любовь жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киркорова «гонят к бывшей», Чеботина «бахнула карешечку»: скандалы на «Новой волне» в Сочи
27 августа 2024, 09:56

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Сириусе состоялся международный фестиваль «Новая волна», в рамках которого на сцене выступили такие звезды, как SHAMAN, Лолита, Филипп Киркоров, Николай Басков, Анжелика Варум, Люся Чеботина, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Юрий Антонов и другие. Не обошлось мероприятие без заявлений артистов и их эпатажных выходок, которые привлекли внимание общественности. О самых ярких событиях на сцене фестиваля расскажет редакция «Радио 1».

Филипп Киркоров спел в дуэте со своей музой

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Король российской эстрады и его подопечная певица Марго представили на фестивале «Новая волна» свой дуэт под названием «Молодая Мадонна». Это была первая презентация этой песни. После выступления новая муза Киркорова призналась, что сбылась ее мечта.

«Сегодня сбылась моя мечта выступить с песней на большой сцене. С любовью, ваша Марго», — обратилась она к публике.


Песня от Примадонны


Больше всего обсуждений вызвала даже не новая муза Киркорова, а его заявление о том, что композиция «Корона», которую зрители впервые услышали на «Новой волне», ему подарила Алла Пугачева.

«Эта композиция — новогодний презент от великой певицы, человека, который мне дорог», — отметил он.

Публика сразу же догадалась, что речь идет о его бывшей супруге и покинувшей Россию певице Алле Пугачевой. В Сети это событие принялись активно комментировать. Среди поклонников и антифанатов артиста разразился настоящий сканал. Одни встали на защиту кумира, а другие призвали Киркорова отправиться к экс-избраннице, прекратить поддерживать с ней отношения и принимать подарки.

«Надо гнать его к бывшей жене», «Филипп, прекратите принимать подарки от предательницы», «Что может из связывать после 20-ти лет развода?!» — недоумевают зрители.


Секрет стройности от SHAMAN

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Певец Шаман появился на сцене с исполнением знаменитой композиции Олега Газманова «Эскадрон». Артист энергично размахивал шашкой и выглядел особенно стройным. На вопрос журналистов о том, как он сохраняет свою фигуру, он заявил, что профессия исполнителя не позволяет расслабиться: необходимо выглядеть привлекательно. Кроме того, с лишним весом не очень комфортно выступать.


Люся Чеботина обрезала волосы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Внимание общественности также привлекла эпатажная выходка певицы Люси Чеботиной. Она вышла на сцену с хитом «Пошлю его на» от Лолиты. Во время своего выступления певица эмоционально «бахнула карешечку» и прямо на сцене отрезала свои длинные волосы ножницами.

Смелый поступок артистки вызвал бурю эмоций у зрителей, которые щедро отозвались овацией.

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