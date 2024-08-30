Конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдёт в швейцарском Базеле

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Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдёт в мае в швейцарском городе Базель. Местом проведения выступлений участников станет Санкт-Якобс Халле.
Об этом заявил Европейский вещательный союз (EBU), который занимается организацией и проведением конкурса. По традиции страной проведения очередного «Евровидения» становится государство, представитель которого одержал победу на предыдущем конкурсе. Победителем состязания исполнителей в мае этого года в шведском Мальмё стал представляющий Швейцарию певец Nemo с песней The Code.
Конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года. С 2015 года в нём принимает участие Австралия. Россия в конкурсе не участвует с 2022 года.
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Александр Бойцов