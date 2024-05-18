В Швеции допустили суд над участником «Евровидения» от Нидерландов

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Участник конкурса «Евровидение» от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции в начале июня текущего года. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.
Адвокат исполнителя рассказал, что Кляйн не признает свою вину в том, что сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала певца без его разрешения. По словам Фельта, между Кляйном и организатором конкурса имелась договоренность, что его выход со сцены не будут фиксировать на камеру.
При этом оператор продолжила съемку и проигнорировала просьбы музыканта прекратить, после чего он оттолкнул камеру.
Напомним, Йоста Кляйна дисквалифицировали в день финала конкурса. На него подала жалобу в правоохранительные органы участница съемочной группы.
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При этом оператор продолжила съемку и проигнорировала просьбы музыканта прекратить, после чего он оттолкнул камеру.
Напомним, Йоста Кляйна дисквалифицировали в день финала конкурса. На него подала жалобу в правоохранительные органы участница съемочной группы.
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Екатерина Коршунова