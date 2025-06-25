Сергей Соседов раскритиковал Павла Прилучного: «Это далеко не Иннокентий Смоктуновский»

25 июня 2025, 21:04

Сергей Соседов раскритиковал Павла Прилучного

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Соседов, известный своими эпатажными высказываниями в адрес представителей отечественного шоу-бизнеса, взялся за Павла Прилучного.





Музыкальный критик стал гостем интервью у журналистки Елены Ханги, которая вспомнила, как однажды Соседов задался вопросом, зачем платят Прилучному, если он никому не известен и не является Иннокентием Смоктуновским или Олегом Борисовым.



Шоумен поспешил объяснить своё заявление.





«Я до сих пор не знаю лица Павла Прилучного. Дело в том, что я мало очень смотрю современные фильмы. Я считаю, что кинематограф умер как искусство. Актёр, я вообще считаю, это не профессия. Актёр – это человек, который умеет от природы филигранно управлять своим психоэмоциональным аппаратом, который умеет возбуждать в себе в нужный момент те эмоции, которые нужны режиссёру. Наверное, я посмотрел Прилучного, конечно, я что-то увидел, но это не Иннокентий Смоктуновский далеко, что я и сказал», – высказался Соседов.