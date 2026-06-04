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Константин Эрнст анонсировал перезапуск шоу «Фабрика звёзд»

Фото: Istock/Berezko

Продюсер и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о перезапуске шоу «Фабрика звёзд». Об этом пишут «Ведомости».



Эрнст назвал новый сезон историей классического соревнования продюсеров.

«Будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звёзд» и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», — пояснил он.
Отмечается, что телеканал ТНТ уже возвращал проект «Фабрика звёзд» в эфир в 2024 году. Но тот формат уже не пользовался прежней популярностью у зрителей. К тому же практически никто из участников того сезона так и не добился широкой известности.
Ольга Щелокова

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