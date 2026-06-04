Победительница «Евровидения-2026» ответила Киркорову на слова о помощи Болгарии

04 июня 2026, 10:07

Певица Дара заявила, что Киркоров не причастен к написанию песни «Bangaranga»

Дарина Йотова (Фото: Instagram* @darina_yotova)

Победительница «Евровидения-2026» певица Дара (настоящее имя — Дарина Йотова) ответила в Instagram* на заявление Филиппа Киркорова о его причастности к успеху её песни на конкурсе.





Ранее Киркоров впервые публично сообщил о своём участии в возвращении Болгарии на «Евровидение» и последующей победе страны.



Однако Дара дала понять, что поп-король не имеет отношения к созданию её конкурсной композиции. Она уточнила, что хит «Bangaranga» появился в ходе сонграйтинг-кэмпа в Софии в 2023 году.

«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — заявила артистка.