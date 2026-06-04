Победительница «Евровидения-2026» ответила Киркорову на слова о помощи Болгарии
Певица Дара заявила, что Киркоров не причастен к написанию песни «Bangaranga»
Победительница «Евровидения-2026» певица Дара (настоящее имя — Дарина Йотова) ответила в Instagram* на заявление Филиппа Киркорова о его причастности к успеху её песни на конкурсе.
Ранее Киркоров впервые публично сообщил о своём участии в возвращении Болгарии на «Евровидение» и последующей победе страны.
Однако Дара дала понять, что поп-король не имеет отношения к созданию её конкурсной композиции. Она уточнила, что хит «Bangaranga» появился в ходе сонграйтинг-кэмпа в Софии в 2023 году.
«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — заявила артистка.Певица добавила, что не хочет распространения слухов «как комары».