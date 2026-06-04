«Очень ждём»: Сестра Ольги Бузовой раскрыла пол будущего ребёнка

04 июня 2026, 10:05

Анна Бузова и её муж узнали пол будущего ребёнка с помощью торта

Анна Бузова (Фото: Instagram* @annabuzova)

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна раскрыла пол будущего ребёнка. Она поделилась трогательными кадрами гендер-пати в своём блоге.





Будущие родители решили провести праздник без гостей — только вдвоём. На видео Анна и её супруг Константин Штрыкин сидят за столом с праздничным тортом. Начинка десерта должна была раскрыть главную интригу.

Фото: Instagram* @annabuzova Пара закрыла глаза, одновременно отрезала кусочки торта бокалами, а затем на счёт «три» посмотрела на цвет бисквита. Начинка оказалась розовой — супруги ждут девочку. Анна призналась, что узнала пол малыша ещё 14 февраля. Когда будущая мама открыла глаза и увидела цвет торта, она не смогла сдержать слёз.

«Это был самый волнительный момент в моей жизни. И самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень любим и ждём», — обратилась она к будущей дочери.