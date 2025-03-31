Константин Эрнст не жалеет об уходе Андрея Малахова с Первого канала

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оценил уход ведущего шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова.
Малахов покинул Первый канал в 2017 году. Тогда он ушел на «Россию 1», где начал вести авторскую программу. Позже он начал заниматься субботними шоу и другими проектами. На сегодняшний день программы Малахова остаются одними из самых популярных.
На вопрос главного редактора «КП» Олеси Носовой об уходе Малахова с Первого канала Эрнст напомнил, что оттуда в своё время ушли Евгений Петросян, Тимур Кизяков и другие.
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На вопрос главного редактора «КП» Олеси Носовой об уходе Малахова с Первого канала Эрнст напомнил, что оттуда в своё время ушли Евгений Петросян, Тимур Кизяков и другие.
«Помню старую песню "Наутилуса" с замечательной фразой: "Спасибо, что ты ушла". Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — пояснил Эрнст.
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Элина Позднякова