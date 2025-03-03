Пытки студенток на автомойке и проституция: в эфире «Пусть говорят» мучители из Каменска-Уральского рассказали свою версию трагедии

​​​​Расправа над студентками, произошедшая на автомойке в Каменске-Уральском, шокировала даже самых опытных криминалистов. Члены уличной банды в течение полутора часов избивали и истязали девушек: ставили на колени, обливали ледяной водой и химическими растворами. В программе «Пусть говорят» выяснились новые подробности произошедшего.