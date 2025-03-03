Пытки студенток на автомойке и проституция: в эфире «Пусть говорят» мучители из Каменска-Уральского рассказали свою версию трагедии

Мать подвергшейся пыткам Анны (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Расправа над студентками, произошедшая на автомойке в Каменске-Уральском, шокировала даже самых опытных криминалистов. Члены уличной банды в течение полутора часов избивали и истязали девушек: ставили на колени, обливали ледяной водой и химическими растворами. В программе «Пусть говорят» выяснились новые подробности произошедшего.
Пытки студенток на автомойке
Все началось 3 января, когда четыре студентки, среди которых были две несовершеннолетние, отмечали день рождения одной из подруг. Но вскоре в их праздник вмешался 21-летний Давид, настойчивый ухажер, который постоянно названивал одной из них. Она его игнорировала, и другая подруга, Анна, ответила на звонок, резко поставив парня на место. Конфликт быстро перерос в неприятную переписку в социальных сетях.
Давида оскорбили слова девушки в его адрес. В тот же вечер он вместе с компанией друзей заманил девушек на улицу под предлогом «поговорить». Затем их насильно увезли на автомойку. Двоих девушек, Анну и Катю, вытащили из машины, а остальных оставили в автомобиле, угрожая расправой. В холодном помещении, пропахшем бензином и сыростью, начался настоящий кошмар: девушек раздели, поставили на колени, избивали по лицу и телу, обливали ледяной водой из шланга и заливали пену в рот. Мучения участники расправы снимали на видео.
Подозреваемый Давид Анашкин (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Из-за чего девушки подверглись избиению
В эфире программы «Пусть говорят» мать 18-летней Анны рассказала, что произошло с ее дочерью в тот злополучный день.
«Видео я не смогла досмотреть до конца. Не каждый человек со здоровой психикой выдержит это. 2 января дочь собиралась отмечать с подругой день рождения. Подруге названивал Давид Анашкин. Он звонил ее знакомой, угрожал, моя дочь решила заступиться, наговорила ему по телефону глупости. На следующий день дочь пошла к подруге. Дочь увезли на машине на автомойку и издевались над ней», — рассказала мать Анны.
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Версия участника пыток
Участники расправы угрожали девочкам. Им говорили, что вывезут их в другой город и сделают проститутками, если кто-то узнает о том, что произошло на автомойке. В эфире программы появился один из участников пыток, который в настоящее время проходит по уголовному делу свидетелем.
«Мы перегнули палку. Началось все с того, что мы просто катались с Давидом по городу. Нам надо было найти подругу. Начали ей звонить. Нас начали посылать. Ни с того ни с сего начались видеосообщения, где появилась Анна, которую никто из нас не знал», — сообщил молодой человек.Свою вину он настойчиво отрицал, утверждая, что был лишь водителем. Гостей и экспертов студии слова парня возмутили. Зрители призвали правоохранительные органы провести проверку в отношении всех фигурантов расправы над студентками. В настоящее время арестованы четыре участника пыток.
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