Остеопат из Казани убила годовалого малыша на приеме? На шоу «Малахов» проведено сенсационное расследование дела

Родители умершего на приеме у остеопата в Казани ребенка (Фото: кадр из программы «Малахов»)
В эфире студии «Малахов» проводится сенсационное расследование гибели годовалого малыша от рук известного остеопата. Почему никто не понес ответственности за смерть ребенка и как на самом деле умирал малыш расскажет «Радио 1».
Смерть ребенка на приеме у остеопата в Казани
Во время сеансов аферистов-остеопатов пациенты подвергаются серьезным манипуляциям: им выкручивают руки, насильно вытягивают позвонки и даже избивают. Пострадавшими оказываются не только взрослые, но и дети. Один из самых громких случаев произошел недавно в Казани, где на столе остеопата трагически скончался маленький пациент. По словам родителей, когда малышу стало плохо, врач отказалась вызвать скорую помощь и утверждала, что состояние ребенка является нормальным.
Семья Алтунбаевых долго ждала появления своего сына Эмира. После его рождения у малыша диагностировали болезнь Гоше, которая замедляет развитие. В полтора года Эмир весил всего шесть килограммов и испытывал трудности с движением. В поисках помощи родители обратились к остеопату Ляйле Байрамовой, рекомендованной знакомыми.
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На первых двух сеансах Эмир чувствовал себя хорошо, и родители не заметили ничего подозрительного. Мать мальчика, Диляра, вспоминает, что на первом массаже всё прошло без каких-либо последствий. Однако на следующей процедуре остеопат использовала необычные методы, включая манипуляции с головой ребенка и странный выбор цифр, которые определяли дальнейшее лечение.
Отец погибшего малыша вспоминает, как пытался убедить врача прекратить процедуру, осознавая, что с ребенком что-то не так, но остеопат продолжала свои манипуляции, вводя малыша в состояние транса. Несмотря на усилия родителей и медиков, которые сделали шесть уколов адреналина, спасти Эмира не удалось. Врач в панике покинула кабинет, а вскоре на место происшествия прибыли полицейские.
После инцидента клиника была закрыта, и местные власти начали проверку.
Ляйла Байрамова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Издевательства над годовалым малышом
Диляра рассказала, что 5 сеансов массажа стоили 126 тысяч рублей. Ей и супругу Байрамова также посоветовала пройти «лечение», назвав процедуру «оздоровлением души и тела».
«У Эмира был гипертонус, голова немного была откинута назад и короткая шея. Нам посоветовали обратиться к остеопату. Когда мы созванивались по видеосвязи с Байрамовой, она сказала, что она невролог, психолог, остеопат… Мы думали, что ребенку будут делать какие-то лёгкие процедуры, прогревания, но что будут так издеваться…» — поделились родители умершего малыша.
На принесенной в студию игрушке, отец погибшего мальчика показал, какие манипуляции с ребенком проводили «специалисты». Когда Эмир был похоронен, администрация больницы выразила соболезнования и предложила оказать материальную помощь. Однако сама остеопат, которая проводила прием, на связь так и не вышла.
В программу «Малахов» поступило сообщение от жителя Казани. Он сообщил, что остаться Байрамовой безнаказанной позволили ее влиятельные знакомые.
«У нее в Казани есть серьезные покровители. Младший брат занимает хорошую должность в крупной нефтяной компании».
Умерший на приеме у остеопата в Казани Эмир (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Другие пострадавшие от рук аферистов-остеопатов
Другой гость студии – отец троих детей. Он тоже рассказал, что его сын пострадал от Байрамовой.
«Младшему было 2 месяца, его сворачивали клубком, он задыхался, изо рта шла пена, он начинал синеть. Нам говорили, что это из-за того, что у него плохо циркулировала кровь», — сообщил мужчина.
Еще один трагический случай произошел в Краснодарском крае.
31-летняя Виктория страдала остеохондрозом. Она записалась на прием к остеопату и через 2 часа после начала приема специалист позвонил родным и сообщил, что девушка скончалась.
«Мы приехали, там были эксперты-криминалисты. Дочь лежала на кушетке без бюстгальтера. Время смерти написано не было, причина не установлена. Остеопат принимал на дому», — привела ужасающие подробности трагедии мать Виктории.
Эксперты программы заверили, что приложат все усилия для того, чтобы разобраться в каждом конкретном случае и привлечь к ответственности виновных.
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