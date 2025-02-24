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Остеопат из Казани убила годовалого малыша на приеме? На шоу «Малахов» проведено сенсационное расследование дела

Родители умершего на приеме у остеопата в Казани ребенка (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Родители умершего на приеме у остеопата в Казани ребенка (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В эфире студии «Малахов» проводится сенсационное расследование гибели годовалого малыша от рук известного остеопата. Почему никто не понес ответственности за смерть ребенка и как на самом деле умирал малыш расскажет «Радио 1».

Смерть ребенка на приеме у остеопата в Казани



Во время сеансов аферистов-остеопатов пациенты подвергаются серьезным манипуляциям: им выкручивают руки, насильно вытягивают позвонки и даже избивают. Пострадавшими оказываются не только взрослые, но и дети. Один из самых громких случаев произошел недавно в Казани, где на столе остеопата трагически скончался маленький пациент. По словам родителей, когда малышу стало плохо, врач отказалась вызвать скорую помощь и утверждала, что состояние ребенка является нормальным.

Семья Алтунбаевых долго ждала появления своего сына Эмира. После его рождения у малыша диагностировали болезнь Гоше, которая замедляет развитие. В полтора года Эмир весил всего шесть килограммов и испытывал трудности с движением. В поисках помощи родители обратились к остеопату Ляйле Байрамовой, рекомендованной знакомыми.

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На первых двух сеансах Эмир чувствовал себя хорошо, и родители не заметили ничего подозрительного. Мать мальчика, Диляра, вспоминает, что на первом массаже всё прошло без каких-либо последствий. Однако на следующей процедуре остеопат использовала необычные методы, включая манипуляции с головой ребенка и странный выбор цифр, которые определяли дальнейшее лечение.

Отец погибшего малыша вспоминает, как пытался убедить врача прекратить процедуру, осознавая, что с ребенком что-то не так, но остеопат продолжала свои манипуляции, вводя малыша в состояние транса. Несмотря на усилия родителей и медиков, которые сделали шесть уколов адреналина, спасти Эмира не удалось. Врач в панике покинула кабинет, а вскоре на место происшествия прибыли полицейские.

После инцидента клиника была закрыта, и местные власти начали проверку.

Ляйла Байрамова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Издевательства над годовалым малышом


Диляра рассказала, что 5 сеансов массажа стоили 126 тысяч рублей. Ей и супругу Байрамова также посоветовала пройти «лечение», назвав процедуру «оздоровлением души и тела».

«У Эмира был гипертонус, голова немного была откинута назад и короткая шея. Нам посоветовали обратиться к остеопату. Когда мы созванивались по видеосвязи с Байрамовой, она сказала, что она невролог, психолог, остеопат… Мы думали, что ребенку будут делать какие-то лёгкие процедуры, прогревания, но что будут так издеваться…» — поделились родители умершего малыша.

На принесенной в студию игрушке, отец погибшего мальчика показал, какие манипуляции с ребенком проводили «специалисты». Когда Эмир был похоронен, администрация больницы выразила соболезнования и предложила оказать материальную помощь. Однако сама остеопат, которая проводила прием, на связь так и не вышла.

В программу «Малахов» поступило сообщение от жителя Казани. Он сообщил, что остаться Байрамовой безнаказанной позволили ее влиятельные знакомые.

«У нее в Казани есть серьезные покровители. Младший брат занимает хорошую должность в крупной нефтяной компании».

Умерший на приеме у остеопата в Казани Эмир (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Другие пострадавшие от рук аферистов-остеопатов



Другой гость студии – отец троих детей. Он тоже рассказал, что его сын пострадал от Байрамовой.

«Младшему было 2 месяца, его сворачивали клубком, он задыхался, изо рта шла пена, он начинал синеть. Нам говорили, что это из-за того, что у него плохо циркулировала кровь», — сообщил мужчина.

Еще один трагический случай произошел в Краснодарском крае.

31-летняя Виктория страдала остеохондрозом. Она записалась на прием к остеопату и через 2 часа после начала приема специалист позвонил родным и сообщил, что девушка скончалась.

«Мы приехали, там были эксперты-криминалисты. Дочь лежала на кушетке без бюстгальтера. Время смерти написано не было, причина не установлена. Остеопат принимал на дому», — привела ужасающие подробности трагедии мать Виктории.

Эксперты программы заверили, что приложат все усилия для того, чтобы разобраться в каждом конкретном случае и привлечь к ответственности виновных.

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В российском прокате возрастет число фильмов производства США
24 февраля 2025, 16:02

Фото: iStock/LeMusique

В России до конца текущего года официально выйдут в прокат 42 американских фильма. Еще две недели назад это число не превышало 35 названий. Сейчас российские дистрибьюторы ожидают возвращения голливудских студий на российский рынок в связи с налаживанием отношений РФ и США.
«Известия» со ссылкой на собственные источники сообщают, что российские кинокомпании заключили сделки по зарубежным релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что уход крупных западных киностудий из России произошел не из-за санкций, а являлся политическим жестом. Тем не менее он напомнил, что кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и европейские правообладатели так и не прекратили работу в России.

«Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента», — заявил Бырдин.

Однако он отметил, что регулирование информационной среды в России существенно изменилось за последние годы, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Из-за этого контент вернется, но не весь.

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#продюсер
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ФАС оштрафовала 4 банка России на 2,2 миллиона рублей
ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и ВТБ за ненадлежащую рекламу
24 февраля 2025, 15:36

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

На общую сумму в 2,2 миллиона рублей оштрафованы четыре крупных российских банка за ненадлежащую рекламу. Как уточнили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, речь идет об Альфа-банке, Т-Банке, ВТБ и Газпромбанке.
«…Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе…» — сказано в сообщении ведомства.
ФАС добавила, что в рекламе Альфа-банка по телевизору сведения были написаны мелким и трудным для восприятия шрифтом, а также показаны на короткое время. Кроме того, не были представлены объективные критерии для сравнения с другими банками, однако утверждалось, что «Альфа-банк — лучший банк для бизнеса».

Ранее стало известно, что Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT еще 13 российских банков.

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#россия
#фас
#штрафы
#реклама
#банки
#новости
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«Следить за давлением»: Гороскоп с 24 февраля по 2 марта для всех знаков зодиака
24 февраля 2025, 14:00

В деловой сфере надо стараться не преувеличивать и не придавать большого значения мелочам. В вопросах любви надо производить друг на друга хорошее впечатление и быть очаровательными. В вопросах здоровья надо следить за давлением и не волноваться напрасно.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну благоприятно демонстрировать лидерские качества, быть уверенным в себе. Его энтузиазм поможет справляться с трудными задачами.

Тельцу надо проявить благородство и не допускать недоразумений с близкими людьми.

Близнецам нужно быть оптимистично настроенными, верить в свой успех. Сильную усталость лучше не допускать и отдыхать своевременно.

Раку не следует втягиваться в конфликты. Дипломатия, такт и чувство юмора уберегут от тупиковых ситуаций.

Льву надо наслаждаться приятными моментами. Его привлекательность увеличится, а улыбка украсит.

Деве нужно беречь своё здоровье, не перемерзать и полноценно высыпаться. Ей надо копить силы.

Весам желательно не втягиваться в авантюры и не рисковать. Энергию расходовать нужно рационально и не торопиться.

Скорпиону понимание и эмпатия помогут в личных взаимоотношениях. В делах ему надо быть активным и инициативным.

Стрельцу поможет предусмотрительность. В любви ему надо проявлять свои чувства и активно действовать.

Козерогу лучше исключить самокритику. Ему полезно общаться, знакомиться и устанавливать новые связи.

Водолею надо прислушаться к своей интуиции. Он решит много вопросов и ему откроются некоторые тайны.

Рыбам надо больше радоваться и строить планы на будущее. Хорошее настроение будет их сопровождать всю неделю.

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Пенсионеры, прописанные в Москве не менее 10 лет, могут получить надбавки к пенсии
Депутат Никитин: для надбавки к пенсии нужна прописка в Москве не менее 10 лет
24 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/mars58

Для получения московской надбавки к необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства в столице не менее 10 лет. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
По его словам, дополнительная выплата к пенсии для жителей Москвы — это значимая мера социальной поддержки. На неё могут претендовать неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума. В такой ситуации им полагается доплата до уровня необходимого минимума или городского социального стандарта.

«Ключевым условием для получения московской надбавки является постоянная регистрация по месту жительства в столице со штампом в паспорте в общей сложности не менее 10 лет и получение пенсии там же. Надбавка доступна и для самозанятых пенсионеров, а также тех, кто получает доход от акций, процентов по вкладам или сдачи недвижимости», — пояснил Никитин в интервью с «Газетой.Ru».

Однако он уточнил, что московскую надбавку могут получать и работающие пенсионеры. Тем, у кого среднемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей, могут назначить компенсационную выплату до городского соцстандарта.

Кроме того, на допвыплаты могут рассчитывать пенсионеры, занимающие определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях, сферах ЖКХ, инвалиды III группы, ликвидаторы Чернобыльской аварии и другие.

Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться в МФЦ. Кроме того, можно оформить необходимое заявление на портале mos.ru.

Напомним, в этом году минимальная выплата для неработающих пенсионеров, проживающих в Москве более 10 лет, составляет 25,8 тыс. рублей в месяц. При этом для тех, кто живет в столице менее 10 лет, размер пенсии устанавливается на уровне прожиточного минимума и составляет 17,9 тыс. рублей.

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Ученый сообщил о риске магнитных бурь на Земле в течение двух–трех дней
24 февраля 2025, 13:30

Фото: iStock/murat4art

23 февраля на Солнце произошла сверхмощная вспышка класса X, после которой риск магнитных бурь на Земле будет сохраняться еще два-три дня. Об этом рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Вчера впервые за 1,5 месяца произошла вспышка класса X. В целом, есть рост активности Солнца в последние 48 часов, который мы подтверждаем. Но прямых угроз для Земли пока не зафиксировано», — рассказал Богачев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Специалист уточнил, что данные риски еще будут сохраняться на протяжении двух-трех дней.

В январе на Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета. Темные, вибрирующие движения на мировом светиле длились около трёх часов. Специалисты говорят, что у Солнца сейчас активная фаза, и подобных выбросов будет еще много.

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#москва
#учёный
#солнце
#данные
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