«Рядом мои близкие»: МакSим рассказала о своём состоянии после выписки из больницы
МакSим поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что продолжает лечение
Певица МакSим впервые вышла на связь в соцсетях после госпитализации и рассказала, как чувствует себя сейчас. Артистка сообщила, что уже находится дома, однако продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей.
Напомним, 19 июля МакSим сообщила о смерти своего отца, который долгие годы боролся с онкологическим заболеванием.
Тяжёлая утрата серьёзно сказалась на эмоциональном состоянии певицы и её здоровье. Из-за ухудшения самочувствия артистке пришлось отменить запланированный концерт и пройти лечение в больнице.
После выписки МакSим поблагодарила поклонников за многочисленные слова поддержки и призналась, что сейчас рядом с ней находятся самые близкие люди.
«Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку и переживания. Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие», — поделилась певица.По словам артистки, она строго соблюдает все рекомендации медиков, старается больше отдыхать и не перегружать организм, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться к привычному ритму жизни.