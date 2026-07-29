«Рядом мои близкие»: МакSим рассказала о своём состоянии после выписки из больницы

29 июля 2026, 14:07

МакSим поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что продолжает лечение

МакSим (Фото: Instagram* / @maksimartist)

Певица МакSим впервые вышла на связь в соцсетях после госпитализации и рассказала, как чувствует себя сейчас. Артистка сообщила, что уже находится дома, однако продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей.





Напомним, 19 июля МакSим сообщила о смерти своего отца, который долгие годы боролся с онкологическим заболеванием.



Тяжёлая утрата серьёзно сказалась на эмоциональном состоянии певицы и её здоровье. Из-за ухудшения самочувствия артистке пришлось отменить запланированный концерт и пройти лечение в больнице.



После выписки МакSим поблагодарила поклонников за многочисленные слова поддержки и призналась, что сейчас рядом с ней находятся самые близкие люди.





«Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку и переживания. Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие», — поделилась певица.